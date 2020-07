Nghệ sĩ Hồng Đào 'nao lòng' trước tình hình dịch Covid-19 ở Mỹ

Hồi tháng 3.2020, Hồng Đào gây chú ý khi thông báo về việc tự cách ly trên trang cá nhân. Cô viết: “Về nhà sau chuyến bay dài hơn 20 tiếng, mẹ tôi mừng như trúng số nhưng gia đình vẫn move out (chuyển đi) tạm thời cho chắc ăn, để lại tôi một mình với cái tủ lạnh đầy thức ăn”. Lúc đó nữ nghệ sĩ cũng lên tiếng trấn an khán giả: “Hôm nay đã được 5 ngày rồi, thức ăn vơi dần nhưng tin tức thì tràn ngập. Giữa lúc này nơi trú chân an toàn nhất vẫn là gia đình. Thế thì gia đình ơi, cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn này nhé”.