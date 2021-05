Nghệ sĩ Mạc Can 'gương vỡ lại lành' với vợ khiến Ngọc Lan mừng rơi nước mắt

Chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 58 vừa lên sóng, hai MC Ngọc Lan và Quốc Thuận đã dành thời gian đến thăm nhà của nghệ sĩ Mạc Can. Dành gần trọn cuộc đời để cống hiến cho nghệ thuật , ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mạc Can lại phải "sống chung" với bệnh tật. Ông hiện đang ở với người em út, cô Lê Ngọc Yến (hay còn gọi cô Út) tại căn nhà ở Hóc Môn, TP.HCM.

Tại chương trình, cô Út tiết lộ nghệ sĩ Mạc Can còn rất đam mê với nghề. Dù sức khỏe yếu nhưng mỗi ngày nam nghệ sĩ đều cố gắng đánh máy để sáng tác truyện, ông còn tham gia đóng phim mỗi khi có lời mời. Chính vì thế, nghệ sĩ Mạc Can không dễ dàng gì chấp nhận việc trở về căn nhà do ba mẹ để lại để tịnh dưỡng vì sợ không thể tiếp tục làm việc. Em gái nam nghệ sĩ cho biết đã phải khóc hết nước mắt mới thuyết phục được anh trai.

Hiện tại sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can khá yếu, không thể tự đi lại hay ngồi lâu được. Trí nhớ của ông giảm sút, lúc nhớ lúc quên Ảnh: BTC

Khi được Quốc Thuận hỏi về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Mạc Can tâm tình: “Tôi quá hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng lâu lâu hơi buồn. Mình sống ở thành phố lâu cũng quen với chỗ đông người. Giờ về chỗ vắng hoe như vầy lâu lâu cũng chạnh lòng nhớ tới bạn bè", nghệ sĩ Mạc Can tâm tình.

Hiểu được nỗi lòng của ông, MC Quốc Thuận đã gọi video cho nghệ sĩ Trung Dân - một trong những “bạn già” của nghệ sĩ Mạc Can. Cuộc hội ngộ bất ngờ của hai người bạn, người anh em và đồng nghiệp khiến khán giả ấm lòng, bởi sự rạng rỡ, vui vẻ hẳn của nghệ sĩ Mạc Can.

Nam nghệ sĩ cười rạng rỡ khi được trò chuyện với nghệ sĩ Trung Dân Ảnh: BTC

Những ngày tháng dưỡng bệnh, nghệ sĩ Mạc Can lấy niềm vui viết truyện và đi diễn để khỏa lấp nỗi cô đơn. Cũng tại chương trình, MC Quốc Thuận không giấu được nỗi xúc động khi được lắng nghe trăn trở duy nhất của nam nghệ sĩ. “Tôi mong muốn kịp làm được cái gì ý nghĩa hơn, như viết được cuốn sách 100 người đọc thì 90 người thích. Có những điều mình muốn mà làm chưa kịp, cầu cho ơn trên cho mình sống lâu thêm chút", ông bày tỏ.

Dưới ánh hào quang sân khấu, người ta nhìn thấy nghệ sĩ Mạc Can là người mang đến tiếng cười cho bao người. Và tại chương trình, mặc dù sức khỏe khá yếu nhưng ông luôn cố gắng mang lại tiếng cười cho hai MC bằng những câu đùa hài hước, thú vị. Rời sân khấu, người nghệ sĩ này lại sống cảnh “chăn đơn gối chiếc”, nương nhờ hoàn toàn vào cô em út. Được biết, nghệ sĩ Mạc Can có hai người con gái, dù ông rất muốn được sống kề cạnh sum vầy bên các con nhưng hoàn cảnh không cho phép. Mỗi người con đều ra riêng xây dựng hạnh phúc nhỏ nên ông cũng chạnh lòng mà giữ lại tâm tư này.

Sau khi biết thông tin anh trai bị bệnh, cô Út đã "dùng nước mắt" để thuyết phục nghệ sĩ Mạc Can về nhà để chăm sóc cho ông Ảnh: BTC

Trong bữa cơm thân mật của chương trình, "Bác Ba Phi" của Đất phương Nam tâm sự: "Kể từ khi chuyển về đây, 30 năm rồi tui mới sum họp gia đình. Cứ đi hoài, cứ đi đầu này, đầu kia hoài đâu có ở nhà đâu. Thành ra 30 năm rồi mới ngồi đây ăn cơm chung. Thành ra thấy món nào cũng ngon".

Nói về hoàn cảnh của anh trai, cô Út cho biết rất thương khi chứng kiến hôn nhân đổ vỡ của nghệ sĩ Mạc Can, rồi phải sống cô đơn những ngày bạo bệnh. Chính vì thế, em gái đã cố gắng hết sức để hàn gắn lại cho nam nghệ sĩ và người vợ cũ. Cô Út tiết lộ: “Tôi muốn anh chị mình được hạnh phúc, nhưng giờ chẳng may nó đổ vỡ. Tôi cũng muốn hàn gắn để những năm cuối đời, anh Can nối lại được với người vợ hồi đó tới giờ. Tôi đang làm thì cũng thành công rồi đó. Khi tôi lên tiếng đề nghị để gia đình sum họp lại, chị dâu đã đồng ý".

Hình ảnh nghệ sĩ Mạc Can và em gái nương tựa nhau ở tuổi xế chiều khiến người xem xúc động Ảnh: BTC

Lúc này, nghệ sĩ Mạc Can trầm buồn nói rằng: "Trở về thì sợ trễ quá". Tuy nhiên, cô Út lại suy nghĩ khác: "Dù gì có trở về vẫn còn hơn không. Chị ấy cũng ở gần đây, cũng yếu rồi, bệnh cũng nhiều. Thật sự tôi đã hàn gắn dữ lắm mới được. Hy vọng thời gian sau khi Quốc Thuận và Ngọc Lan trở lại sẽ có mặt chị dâu tôi”. Thông tin này khiến hai MC vô cùng bất ngờ và hy vọng.

Cũng tại chương trình, câu chuyện về cuộc đời của cô Út, người dành hết thanh xuân, tình yêu và cuộc sống riêng để chăm lo từ bố mẹ đến các anh khiến khán giả xúc động. Cô Út tâm tình có chút chạnh lòng khi nhìn mọi người đã yên bề gia thất, con bồng cháu bế còn mình vẫn độc thân, quanh quẩn quanh khu nhà. Nhưng với cô trách nhiệm của gia đình mới là điều quan trọng: “Tôi là người lúc nào cũng đặt trách nhiệm của gia đình lên trên tất cả sở thích, mong muốn ấp ủ riêng, kể cả việc lập gia đình. Tôi cũng có 3, 4 mối mình nhưng không tự tin người chồng của mình sẽ “chung lưng” lo cho gia đình và anh em mình".

Trước khi chào tạm biệt gia đình nghệ sĩ Mạc Can, MC Quốc Thuận cũng gửi chút tấm lòng của anh em nghệ sĩ để hỗ trợ phần nào chi phí sinh hoạt cho ông và em gái Ảnh: BTC

Em gái nghệ sĩ Mạc Can tâm sự, sau khi lo chu toàn cho các anh, tuổi xế chiều của cô sẽ gắn bó với mái ấm và nuôi các bé mồ côi. Dù nghệ sĩ Mạc Can là người ít biểu lộ tình cảm nhưng trước những tâm sự của em út, ông cũng nghẹn ngào: “Tôi chúc cô Út sau này vô mái ấm sống bình yên". Đáp lại tình cảm của anh mình, cô Út hôn lên trán khiến nam nghệ sĩ cười rạng rỡ ra tiếng, trong khi mắt hai MC đã đỏ hoe, ngấn nước mắt.