Nghệ sĩ Mạc Can sức khỏe suy yếu, phải nương nhờ em gái

Mới đây, một người quen của nghệ sĩ Mạc Can đã chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của ông khiến khán giả quan tâm. Cụ thể, người này cho biết sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can hiện tại khá yếu, không thể tự đi lại hay ngồi lâu được. Trí nhớ của nam nghệ sĩ cũng giảm sút, lúc quên lúc nhớ, các hoạt động đi đứng, ăn uống đều cần người hỗ trợ. Được biết, hiện tại "Bác Ba Phi" của Đất phương Nam đang sống ở nhà người em gái tại Hóc Môn, TP.HCM. Người em của nghệ sĩ Mạc Can cũng đã lớn tuổi nên cuộc sống của cả hai gặp nhiều khó khăn.

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn và đơn chiếc ở tuổi xế chiều của nghệ sĩ Mạc Can, người này đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ Tết cho nghệ sĩ bằng việc bán sách của ông để gây quỹ, đồng thời phần nào phụ thêm chi phí giúp ông điều trị suy tim, viêm khớp mãn tính và cao huyết áp.

Nghệ sĩ Mạc Can sức khỏe suy yếu, đi lại khó khăn nên mọi hoạt động ăn uống, đi lại đều cần người hỗ trợ Ảnh: FB Võ Hữu Nghị

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Võ Hữu Nghị - người đứng ra kêu gọi bán sách ủng hộ cho nghệ sĩ Mạc Can cho biết, hồi đầu năm 2020 anh cùng ban tổ chức dự định làm chương trình cho nam nghệ sĩ giao lưu với độc giả tại Đồng Tháp. Nhưng vì dịch Covid-19 cộng với sức khỏe của diễn viên Cải ơi nên đến nay chương trình này vẫn chưa thực hiện được. Khi biết tình hình hiện tại của nghệ sĩ Mạc Can, anh đã nảy ra ý tưởng dùng số sách đó kêu gọi ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp, góp phần nào hỗ trợ chi phí mong nam nghệ sĩ vượt qua bệnh tật.

Nói thêm về sức khỏe của nam nghệ sĩ sinh năm 1945, Võ Hữu Nghị cho biết: “Nghệ sĩ Mạc Can bị viêm khớp mãn tính ngày càng nặng khiến chú đi lại khó khăn. Ngày trước chú vẫn có thể tự đi được nhưng hiện giờ cần có người dìu, đỡ, không thể ngồi lâu được. Bên cạnh đó, chú Mạc Can còn bị cao huyết áp, suy tim… khiến chú thường xuyên bị mệt. Sức khỏe và trí nhớ của chú suy giảm, lúc nhớ lúc quên. Việc ăn uống, đi lại của nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, nghệ sĩ Mạc Can đã về sống chung nhà với người em gái ở Hóc Môn sau đợt bệnh chuyển nặng phải nhập viện”.

Tản văn Nhớ của nghệ sĩ Mạc Can, số sách này đều được chính tay ông ký tặng và gửi lời cảm ơn đến độc giả Ảnh: FB Võ Hữu Nghị

Võ Hữu Nghị cho hay, ban đầu anh không hô hào mà chỉ kêu gọi từ những người thân quen, đồng nghiệp và các nghệ sĩ thân thiết. Điều bất ngờ là sau khi chia sẻ thông tin trên Facebook, có rất nhiều khán giả, độc giả từ khắp nơi trên cả nước đã dành tình yêu mến cho nghệ sĩ Mạc Can, liên tục nhắn hỏi mua sách. Hiện tại số sách ban đầu là 60 cuốn có chữ ký của nam nghệ sĩ đã được bán hết, nhưng số sách được khán giả đặt mua hiện đã gấp 5,6 lần con số này. Ngay sau đó, Võ Hữu Nghị đã liên hệ đến nhà xuất bản để được hỗ trợ thêm những cuốn sách khác của nghệ sĩ Mạc Can và gửi đến tay những khán giả đã ủng hộ. Anh chia sẻ khi gọi điện báo tin với gia đình nghệ sĩ Mạc Can, mọi người đều rất vui mừng, ông còn gửi lời cảm ơn đến tình cảm của khán giả đã dành cho mình. Người này nói thêm, vì sức khỏe còn yếu nên nghệ sĩ Mạc Can hạn chế ngồi nhiều. Để ký được 60 cuốn sách ông đã phải nằm nghỉ mệt vài lần mới có thể tiếp tục công việc.