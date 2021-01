Người đẹp Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My diện trang sức gần 2 tỉ đồng

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tham gia sự kiện, Doãn Hải My cho biết: "My rất hãnh diện khi lần đầu tiên được mời tham gia chương trình. Đối với My, đây không chỉ là một giải thưởng đơn thuần mà là nơi tôn vinh những cá nhân, đặc biệt là những bạn trẻ có cống hiến nổi bật cho xã hội"

Ảnh: NVCC