Nhan sắc ngọt ngào của mỹ nhân chuyển giới đăng quang cuộc thi siêu mẫu Đức

Hôm 27.5 vừa qua, cuộc thi tìm người người mẫu Germany's Next Top Model 2021 (phiên bản Đức của chương trình thực tế Next Top Model) do siêu mẫu quốc tế Heidi Klum dẫn dắt vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Alex Mariah Peter ẢNH: GERMANY'S NEXT TOPMODEL