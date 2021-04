Mẹ Kim Kardashian tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ chuyển giới

Kris Jenner cũng thẳng thắn tâm sự về những gì mà họ từng trải qua khi Caitlyn Jenner phải chiến đấu với vấn đề giới tính. Nữ doanh nhân gọi đó là một điều lạ lẫm và thú vị song hành trình để chấp nhận con người thật của chồng cũ là điều không hề dễ dàng. “Chúng tôi từng không biết phải làm thế nào để xử lý chuyện ấy, đó là cả một quá trình, là cú sốc, sau đó là hiện thực, là điều mà chúng tôi phải tiếp thu đồng thời cố gắng xoay xở để tìm hiểu và chấp nhận”, nữ đại gia nổi tiếng thừa nhận. Bà tiếp tục: “Tôi chắc rằng nhiều fan của chương trình Keeping Up with the Kardashians cũng không mong đợi điều đó và có lúc cảm thấy bối rối, thấy buồn, thấy vui vì có rất nhiều cách nhìn nhận về chuyện này”.