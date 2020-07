‘Nhện nhí’ Tom Holland khoe ảnh bạn gái, ngầm xác nhận đang hẹn hò

Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, " Spider-man Tom Holland mãi đến nay mới chịu đăng tải hình ảnh của bạn gái. Trên trang cá nhân hơn 35 triệu người theo dõi, nam diễn viên sinh năm 1996 đã đăng ảnh Nadia Parkes trong một buổi hẹn hò của đôi trẻ. Dẫu không chú thích gì thêm về bức ảnh, nhiều trang báo quốc tế cũng như người hâm mộ đoán rằng ngôi sao Spider-man: Far from home ngầm thừa nhận đang hẹn hò với mỹ nhân 9X. Trong khoảng thời gian tương ứng, Nadia Parkes cũng đăng tải hình ảnh với khung cảnh và trang phục tương tự. Người hâm mộ cho rằng tác giả của những tấm hình này không ai khác chính là Tom Holland.

Đây là lần đầu tiên Tom Holland đăng ảnh bản gái sau gần 2 tháng kể từ khi Daily Mail tiết lộ nam diễn viên người Anh và người đẹp tóc nâu Nadia Parkes đã hẹn hò bí mật suốt nhiều tháng qua và đang cách ly cùng nhau tại nhà của ngôi sao 24 tuổi. Theo nhiều nguồn tin, bộ đôi 9X quyết định bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc sau 3 tháng tìm hiểu. Chuyện tình của cặp diễn viên trẻ tiến triển tốt đến mức ngôi sao Spider-man đã đưa bạn gái mới đến sống tại nhà riêng ở London (Anh). Được biết, mỹ nam phim The Impossible còn giới thiệu Nadia Parkes với gia đình, bạn bè anh và giải thích rằng việc cả hai sống với nhau từ sớm khiến họ trở nên gắn kết và mạnh mẽ hơn”.

Nadia Parkes, người yêu hiện tại của Tom Holland, là nữ diễn viên trẻ được biết đến với vai diễn trong Doctor Who và The Spanish Princess. Cô nằm trong nhóm bạn thân nổi tiếng của Sophie Turner. Nhiều nguồn tin cho rằng chính hôn lễ của mỹ nhân phim Game of Thrones và nam ca sĩ Joe Jonas là cầu nối để Tom và Nadia gặp gỡ rồi tìm hiểu và tiến tới hẹn hò. Đến nay, đôi trẻ vẫn chưa lên tiếng về chuyện tình của họ khiến người hâm mộ không khỏi hiếu kỳ.