Nhóm nhạc ‘chị đại’ của Lee Hyori càn quét bảng xếp hạng Kpop

Hôm 10.10, Refund Expedition phát hành ca khúc Don’t Touch Me. Bài hát được Rado sản xuất, anh là một mẩu của bộ đôi tạo hit Black Eyed Pilseung. Ngay sau khi ra mắt, Don’t Touch Me liên tục lên đến những vị trí cao trên các bảng xếp hạng nhạc số xứ kim chi.

Và đến hôm 12.10, Don’t Touch Me của Refund Expedition chính thức đứng đầu toàn bộ bảng xếp hạng uy tín Hàn Quốc như Melon, Genie, Flo… Vậy là sau 2 ngày đến với khán giả, ca khúc đã chính thức đạt PAK (Perfect All Kill), danh hiệu dùng để gọi thành tích “diệt sạch” các bảng xếp hạng danh giá Kpop.

Don’t Touch Me là ca khúc mang nội dung khuyến khích mọi người nên thể hiện những nét độc đáo và cá tính của bản thân. Bài hát nhấn mạnh thông điệp trở nên khác biệt không phải là điều sai trái. Đáng chú ý, toàn bộ lợi nhuận từ Don’t Touch Me sẽ quyên góp từ thiện. Do đó, sản phẩm âm nhạc này càng nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.

Don’t Touch Me là đĩa đơn đầu tay của nhóm nhạc dự án nữ Refund Expedition , được thành lập nhờ chương trình giải trí Hangout With Yoo (hay còn gọi: How do you play) của đài MBC. Trong quá trình chuẩn bị, Yoo Jae Suk hóa thân thành nhà sản xuất Jimmy Yoo của nhóm.

Uhm Jung Hwa là diva gạo gội Hàn Quốc, là tên tuổi hiếm hoi thành công trên cả lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc. Năm nay đã 51 tuổi, nhưng cô vẫn giữ được vẻ đẹp và sự sexy khó cưỡng. Lee Hyori là nữ hoàng quyến rũ hàng đầu showbiz Hàn. 2020 là năm mà cô hoạt động năng nổi nhất sau khi lấy chồng.

Còn các thành viên Refund Expedition bao gồm những nữ ca sĩ cá tính của làng nhạc Hàn Quốc: Lee Hyori, Uhm Jung Hwa, Hwasa và Jessi . Gia nhập Refund Expedition, bộ tứ dùng nghệ danh khác. Lee Hyori lấy tên Chun Ok, Uhm Jung Hwa gọi là Man Ok, Hwasa chọn cách gọi Sil Bi và Jessi lấy nghệ danh Eun Bi. Cả bốn ngôi sao Hàn nổi tiếng chọn cái tên Refund Expedition và theo hình tượng mạnh mẽ, ngầu nhưng không kém phần quyến rũ.

Trước Refund Expedition, Lee Hyori cũng từng tham gia nhóm nhạc dự án SSAK3 , cũng bước ra từ show Hangout With Yoo và cũng đạt thành công tương tự. SSAK3 cùng ca khúc đầu tay Summer Sea Again cũng đạt Perfect All Kill, “ôm trọn” ngôi vương các bảng xếp hạng âm nhạc lúc phát hành hồi tháng 7 năm nay. Trên bảng xếp hạng về độ nổi tiếng ở Hàn Quốc từ ngày 3 - 9.8, SSAK3 trở thành nhóm nghệ sĩ được chú ý nhất trên các chương trình truyền hình giải trí.