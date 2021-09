Nicki Minaj không thể tham dự Met Gala 2021 vì chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Theo The New York Times, ngay khi các khách mời bắt đầu sải bước trên thảm đỏ Met Gala vào sáng 14.9 (giờ Việt Nam), Nicki Minaj đã đăng tải dòng trạng thái trên Twitter nhằm tiết lộ lý do cô đột nhiên vắng mặt tại bữa tiệc thời trang hoành tráng nhất năm. Nữ rapper đình đám cho biết cô chưa tiêm vắc xin Covid-19 nên không đáp ứng yêu cầu đối với khách tham dự sự kiện năm nay. Trang báo Mỹ cho biết đây cũng chính là nguyên nhân khiến một số người nổi tiếng vắng bóng tại “ Oscar thời trang” năm nay.

Nicki Minaj đề cập trên trang cá nhân: “Họ muốn bạn tiêm vắc xin nếu tham dự sự kiện Met Gala. Nếu như tôi tiêm vắc xin thì cũng không phải vì buổi tiệc này. Tôi sẽ tiêm phòng khi bản thân cảm thấy mình đã nghiên cứu kỹ lưỡng và giờ tôi đang thực hiện điều đó”. Cô cũng nhắc nhở các ngôi sao tham gia sự kiện tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York hãy chú ý giữ an toàn và đeo khẩu trang cẩn thận nhằm bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch Covid-19 đang căng thẳng tại Mỹ. Trong một bài đăng khác, rapper 8X cho biết cô phải chăm con nhỏ vì nhà không có bảo mẫu do dịch và nhấn mạnh bản thân sẽ không đặt sức khỏe của con mình vào nguy hiểm chỉ để được lên hình.

Rapper sinh năm 1982 tại Met Gala 2019 SHUTTERSTOCK

Trước khi vắng bóng tại Met Gala 2021, Nicki Minaj đã có 5 lần sải bước trên thảm đỏ sự kiện được ví như Oscar của làng thời trang. Lần gần đầy nhất cô xuất hiện tại dạ tiệc hoành tráng này là vào năm 2019. Chủ nhân hit Anaconda cũng vắng mặt tại MTV Video Music Awards diễn ra vào hôm 13.9 (giờ Việt Nam) và cho biết bản thân sẽ giải thích lý do vào một ngày khác. Nhiều người đoán rằng có thể cô không tham dự vì ban tổ chức lễ trao giải năm nay cũng yêu cầu những người tham gia phải tiêm vắc xin.

Đại dịch Covid-19 đã khiến Met Gala 2020 không thể diễn ra trong khi sự kiện năm nay phải dời đến đầu tuần này thay vì tổ chức vào tháng 5 như thường lệ. Dạ tiệc thời trang được mong chờ nhất năm được ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh. The New YorK Times cho biết các khách mời dự đêm thời trang tráng lệ này phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng, có xét nghiệm âm tính với Covid-19 và luôn đeo khẩu trang (trừ khi ăn). Tuy nhiên, yêu cầu cuối dường như không được mọi người thân thủ khi phần lớn người nổi tiếng đều cởi bỏ khẩu trang khi chụp ảnh trên thảm đỏ.

Mặc dù mẹ và các chị gái Kim Kardashian, Kendall Jenner vẫn góp mặt như thường lệ nhưng Kylie Jenner lại vắng bóng trên thảm đỏ Met Gala năm nay sau khi thông báo mang thai con thứ hai SHUTTERSTOCK

Ngoài Nicki Minaj, nhiều gương mặt quen thuộc khác cũng vắng bóng tại Met Gala năm nay nhưng không phải ai trong số đó cũng công khai tiết lộ lý do.

Kylie Jenner vốn rất chăm xuất hiện tại các mùa Met Gala trước nhưng năm nay cô đành ở nhà dù các thành viên khác trong gia đình vẫn tham dự. Trên Instagram, em gái Kim “siêu vòng ba” tiết lộ trên Instagram: “Tôi buồn vì không thể tham dự sự kiện năm nay và rất mong chờ được chiêm ngưỡng tất cả những bộ cánh trên thảm đỏ”. PageSix tiết lộ mỹ nhân 24 tuổi đang mang thai con thứ hai nên cảm thấy việc tham dự sẽ tốn nhiều thời gian, sức lực.

Minh tinh Sarah Jessica Parker của loạt phim Sex and the City cũng không dự Met Gala năm nay dù những mùa trước cô rất đầu tư tham gia sự kiện này. Giải thích về lý do vắng mặt, nữ diễn viên kỳ cựu cho biết cô quá bận rộn với việc quay phim. Zendaya trước đó cũng tiết lộ rằng người đẹp không dự Met Gala 2021 vì lý do tương tự dù biết fan sẽ thất vọng.