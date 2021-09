'Nữ hoàng rock' Ngọc Ánh hé lộ cát sê thời hoàng kim: 5 cây vàng một đêm diễn

Tập 37 Hạnh phúc ở đâu vừa lên sóng với sự dẫn dắt của MC Cát Tường , nhân vật chính của tập này là ca sĩ Ngọc Ánh. Tại đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ về những kỷ niệm trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật

Nhớ về thời hoàng kim của mình, Ngọc Ánh tiết lộ thời điểm đó lịch diễn của cô dày đặc, có ngày chỉ ngủ được khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. "Mình đã lỡ nhận là không bỏ show của ai được. Dù có người khác trả nhiều tiền mình cũng từ chối. Thậm chí có người làm show không theo lịch của họ mà đợi theo lịch của mình. Tức là mình còn trống lịch ngày nào, họ làm show ngày đó, chỉ để có Ngọc Ánh hát. Khán giả yêu thương mình và bầu sô họ cũng thấy có tên Ngọc Ánh thì bán vé được nên mình cảm thấy hạnh phúc lắm", cô nói.

Ngọc Ánh từng chạy show nhiều đến mức mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 3,4 tiếng, bầu sô phải chờ theo lịch của cô Chụp màn hình

Dù là tên tuổi nổi tiếng nhưng Ngọc Ánh cho biết cô cũng chỉ bình thường như bao người. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từng bị nhiều đồng nghiệp nghĩ mình "chảnh" vì chỉ cười chào rồi lên sân khấu hát, không có thời gian trò chuyện với mọi người. Ngọc Ánh kể có những lần gấp gáp không kịp chuẩn bị khiến cô phải cầm cả lược chải đầu lên sân khấu. "Nữ hoàng rock" bộc bạch: "Công việc bận rộn như thế nên mình ở nhà mà cũng không có thời gian gặp ba mẹ. Nhưng thương nhất là dù mình hát về khuya cỡ nào, trễ cỡ nào ba mẹ cũng chờ. Có những hôm, về tới nhà là 4 giờ sáng mà 7 giờ sáng lại đi quay rồi nên tài xế không được về nhà, phải ngủ lại nhà Ngọc Ánh luôn. Hồi đó mình còn trẻ, sức khỏe mình còn tốt, về tới nhà, đặt lưng lên giường là ngủ liền, không biết mệt là gì. Chỉ ngủ 3,4 tiếng là khỏe lại, giống như được nạp năng lượng. Sáng dậy là hưng phấn lại liền".

Trước tinh đồn cát sê được trả bằng vàng, Ngọc Ánh cũng lên tiếng giải thích. Nữ ca sĩ cho biết bầu sô trả tiền mặt nhưng cứ có tiền là cô đi mua vàng. "Mỗi lần tiền nhiều quá thì mình đi mua vàng cho gọn lại. Lúc đó mình hát khoảng 3 cây vàng một show là đi tỉnh, còn có khi ra Hà Nội tôi nhớ có chỗ trả 5 cây vàng. Thời điểm đó là năm 1996", cô tiết lộ. Đến hiện tại, Ngọc Ánh vẫn còn rất đam mê với nghề. Giọng ca Sóng nhớ chia sẻ cho tới bây giờ cô vẫn thích hát nhạc sôi động, mỗi lần lên sân khấu vẫn máu lửa như xưa. Tuy nhiên, vì không còn nhiều chương trình như ngày xưa nên chủ yếu cô hát cho các đài truyền hình, quay MV và thực hiện trên YouTube.

Nữ ca sĩ tiết lộ với Cát Tường về mối quan hệ với chồng cũ sau ly hôn, cho biết cả hai xem nhau như bạn Chụp màn hình

Nữ ca sĩ tâm sự việc đi hát với cô giống như hơi thở, "nếu không được hát cảm giác như mình ngưng thở vậy". Đó là lý do một thời gian dài Ngọc Ánh không nghĩ đến chuyện yêu đương. Cô cũng cho rằng vì quá đam mê ca hát, cô không có thời gian để hẹn hò hay tìm hiểu ai. Đến hơn 30 tuổi, nữ ca sĩ mới kết hôn và sinh con. Cô tâm sự: "Phải nói là Ngọc Ánh đã dành cả tuổi thanh xuân cho âm nhạc. Tức là quãng đời đẹp nhất của mình chỉ biết hát thôi, đó là đam mê và cuộc sống của mình. Nhưng những cuộc hôn nhân của mình thì lại không thành công. Đó là do tính cách của hai người hoặc do số phận của mình. Nhiều khi ông trời chỉ cho được như vậy thôi và phải lấy lại cái khác".

Dù hôn nhân không trọn vẹn nhưng Ngọc Ánh vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nữ ca sĩ tự hào khi cô con gái lúc nào cũng ngoan, học giỏi và biết thương mẹ. Giọng ca Anh Ba Hưng cũng tiết lộ dù đã chia tay nhưng cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc con gái. "Bây giờ chúng tôi coi nhau như bạn, cả hai rất thoải mái với nhau. Mỗi lần tôi sang đó, ảnh vẫn đối xử với mình rất tốt, vẫn vui vẻ. Anh cho tiền tôi đi shopping, muốn mua gì mua, vô nhà hàng thì vẫn thuộc những món tôi thích. Vì anh ấy là ba của con mình mà, thôi kệ cứ vậy đi", cô nói.