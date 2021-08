Nữ thần tượng Trung Quốc bị chỉ trích vì hút thuốc nơi công cộng

Triệu Tiểu Đường là nữ ca sĩ kiêm diễn viên trẻ đang lên tại showbiz Hoa ngữ. Cô bước ra từ chương trình sống còn Thanh xuân có bạn 2 ( Youth With You 2 ) và đang là thành viên của nhóm nhạc nữ The9 (The Nine). Mỹ nhân 9X từng gây xôn xao dư luận vì những lần “vạ miệng”, bị mắng là EQ thấp… Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1997 cũng không được đánh giá cao ở mảng ca hát hoặc vũ đạo.