Paris Hilton trữ đông trứng theo lời khuyên của Kim ‘siêu vòng ba’

Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên The Sunday Times, Paris Hilton bất ngờ tiết lộ về chuyện cô đã đi đông lạnh trứng từ nhiều năm trước và cho biết chính Kim “siêu vòng ba” là người tư vấn, giới thiệu cô đến với phương pháp này. Người thừa kế tập đoàn Hilton cho biết sau khi có cuộc trò chuyện với bà xã của Kanye West, cô đã quyết định trữ đông trứng để tương lai có thể chủ động trong việc mang thai và sinh con.

Mỹ nhân 39 tuổi nhớ lại cuộc trò chuyện với người bạn lâu năm: “Đó là một cuộc chia sẻ thực sự tuyệt vời, tôi và Kim đã cùng trao đổi những vấn đề liên quan sinh nở”. Quý cô tiệc tùng khét tiếng một thời nói thêm rằng chính Kim đã giới thiệu bác sĩ riêng của mình cho Paris. Những kinh nghiệm của ngôi sao chương trình Keeping up with the Kardashians đã giúp người đẹp có thêm động lực để đi đến quyết định cuối cùng.