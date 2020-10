'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' nâng mức giới hạn người xem lên 19+

Tuy nhiên, tình tiết của hai tập mở màn Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu lại gây nhiều tranh cãi. Điển hình như các cảnh bạo lực học đường, ân ái… của những nhân vật được cho là chỉ phù hợp với một bộ phim truyền hình gắn nhãn 19+ (hạn chế người xem dưới 19 tuổi), trong khi phim lại chỉ định 15+.

Trước sức ép dư luận, phía Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu đã phải tìm ra hướng giải quyết. Nhà đài SBS cho hay sau khi thảo luận nội bộ, ê-kíp sẽ điều chỉnh hạn mức người xem lên 19+ từ tập 4 (chiếu ngày 3.11). Tập 3 (phát sóng ngày 2.11) vẫn giữ ở mức xếp hạng 15+ bình thường. Trong các tập tiếp theo, nhà đài sẽ linh hoạt điều chỉnh phù hợp với nội dung.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu lấy bối cảnh một tòa nhà chung cư cao cấp 100 tầng xa hoa, xoay quanh ba người phụ nữ Shim Soo Ryeon ( Lee Ji Ah ), Cheon Seo Jin ( Kim So Yeon ) và Oh Yoon Hee ( Eugene ). Trong khi Shim Soo Ryeon với Cheon Seo Jin giàu sang và tận hưởng sự sung túc, thì bà mẹ đơn thân Oh Yoon Hee lại vật lộn trước nghèo khó. Vì con gái Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) chịu nhiều thiệt thòi, Oh Yoon Hee bất chấp tất cả để bước vào xã hội thượng lưu.