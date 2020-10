Phan Thị Mơ thức đến 2 giờ sáng để quay cảnh lội nước trong phim mới

Dù đã quen với cường độ làm việc cao của đoàn phim, tuy nhiên do quay ở Đà Lạt nên cảnh lội nước khiến Phan Thị Mơ nhanh chóng bị mất sức, cùng với việc thiếu ngủ và ăn uống không điều độ. Cô chia sẻ: “Tôi hi vọng khi phim công chiếu nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Vì đây là tâm huyết của tất cả anh em trong đoàn, mỗi người một việc không ngại khó khăn”. Hiện Phan Thị Mơ đang ở phim trường hoàn thành nốt những cảnh quay còn lại của phim mới. Trong khi đó, dự án Kiều do cô đóng chính sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm nay.