Phim hành động của Phạm Băng Băng, Jessica Chastain bị hoãn chiếu

Theo Variety, phim hành động có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng đa sắc tộc bao gồm Phạm Băng Băng, Jessica Chastain , Lupita Nyong'o, Penelope Cruz và Diane Kruger - The 355 mới đây đã bị Universal Pictures hoãn phát hành. Thay vì ra rạp ngày 15.1.2021 như kế hoạch được đề ra, hãng phim dời lịch công chiếu The 355 sang ngày 14.1.2022. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành trên toàn thế giới khiến rạp phim đồng loạt bị đóng cửa, thị trường điện ảnh chưa có dấu hiệu hồi phục, động thái của Universal Pictures được cho là đúng đắn để tránh thất thu.

The 355 được hãng Universal Pictures mua lại bản quyền công chiếu ở khu vực Bắc Mỹ với giá 20 triệu USD sau khi có màn ra mắt thành công ở LHP Cannes 2018. Đây là dự án điện ảnh được đạo diễn Simon Kinberg ấp ủ từ lâu với biên kịch Theresa Rebeck, kể về nhóm điệp viên đa quốc tịch nhưng chủ yếu hoạt động ở Mỹ, bắt tay nhau để ngăn chặn một sự kiện có tầm cỡ thế giới. Các nhân vật do Phạm Băng Băng, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz và Diane Kruger đảm nhận lập thành một nhóm điệp viên có tên 355.

Ngoài ra, hai ngôi sao khác là Edgar Ramirez (Zero Dark Thirty, Point Break) và Sebastian Stan (Avengers: Endgame, The Devil All the Time) cũng xuất hiện trong The 355 với vai trò chưa được xác định. Bởi vì là phim hành động nên tất cả sao nữ đều có người đóng thế những cảnh nguy hiểm. Phạm Băng Băng đảm nhận vai Lin Mi Sheng, một đả nữ đáng gờm đến từ Trung Quốc và đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau hơn 2 năm vắng bóng trên thị trường phim ảnh.