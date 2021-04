Phương Thanh: Tôi chỉ cần một câu nói sốc đã đủ 'dậy sóng' mạng xã hội

- Ca sĩ Phương Thanh: Tôi không thích diễn những vai giống nhau, mời những vai khác nhau thì tôi mới đóng. Tôi không nề hà chuyện vai chính hay vai phụ, phản diện hoặc chính diện vì phim ảnh vẫn là phim, mình có trải nghiệm cuộc sống khác trong một nhân vật mới cũng rất hay.

* Việc vào một vai diễn khác với tính cách của chị ngoài đời có gây khó khăn cho chị?

- Do nụ cười của tôi rất tươi và nhìn đàng hoàng nên cảnh đầu tiên tôi bị nhận xét rằng Tú Bà mà nhìn phúc hậu quá. Kể từ đó tôi theo dõi nhân vật để tìm ra một cái "ác" riêng, không bị trùng lắp. Các anh chị nói rằng Hoạn Bà ác lắm, diễn nghiến răng nên tôi sẽ diễn nét nguy hiểm và lẳng lơ. Khi tôi đóng phim là do chính tôi nghĩ ra nhân vật chứ không rập khuôn theo suy nghĩ hay tưởng tượng của mọi người.

* Tham gia rất nhiều phim với các thể loại khác nhau, vậy chị có từng tham vọng bản thân sẽ có một vai chính điện ảnh?

Không áp đặt con gái theo ý của mình

- Nghề chính của Phương Thanh là ca sĩ còn đóng phim là tôi làm thêm để tăng thêm cảm xúc thôi. Trong khoảng thời gian dịch tôi cũng bình thường vì khi còn đương thời tôi cũng có một khoản tiền để tiết kiệm nên tôi có thể xoay xở. Tôi là một người nghệ sĩ, là người mang năng lực tích cực, sự sôi động đến cho mọi người nên vì sao mình phải áp lực. Tôi không biết mọi người hiểu như thế nào vì ai cũng có cuộc sống riêng, tôi có tích trữ được một ít nên cứ thong thả. Dịch không phải diễn ra mãi nên cứ từ từ mình làm lại, trong mọi hoàn cảnh mình phải thật sự bình tĩnh.

- Nói thật, cộng đồng mạng 4.0 bây giờ "giết người" tập thể nên nó không tốt cho con của tôi, bé mới 16 trăng tròn thôi.

* Chị có từng nghĩ vì bản thân quá kín tiếng chuyện đời tư nên cộng đồng mạng có cơ hội "vẽ" ra nhiều thứ về chị?

- Tôi chia sẻ có một chút thôi nhưng họ lại vẽ ra thêm mấy chục lần. Người chịu đựng và gánh hậu quả là tôi cho nên tôi phải cẩn trọng cho mình và con gái trong thời đại 4.0 này. Tôi là người thẳng tính, những lời tôi viết ra là theo tính cách của mình nhưng người khác lại đưa tính cách của họ vào suy nghĩ của tôi. Trong khi tôi có thể nói một chữ rất mạnh nhưng trong đó sự phản ánh lại rất nhẹ. Tuy nhiên, họ là đưa tôi vào điều gì đó rất nặng nề, đến cuối cùng tôi là người nhận hậu quả.

* Có thể thấy Phương Thanh nuôi dạy con gái theo cách để con tự suy nghĩ theo những điều mình tiếp nhận từ cuộc sống, vậy bé có bị ảnh hưởng bởi cá tính phóng khoáng, bộc trực của chị không?

- Con gái tôi có sự pha trộn giữa tính cách của bố và mẹ. Có những điều đặc trưng được hòa trộn với nhau nhưng tự lập và bản lĩnh thì chắc chắn là giống bố giống mẹ. Còn đối với cuộc sống này, lớp trẻ bây giờ yêu khác và quan niệm về cuộc sống cũng khác. Hãy để cho chúng tự nhiên và mình uốn nắn chứ không áp đặt.

* Phương Thanh định hướng con gái như thế nào khi bé đang trong quá trình trưởng thành?

- Tôi muốn con gái trải nghiệm cuộc đời bằng tính cách của con. Tôi chỉ uốn nắn mà không áp đặt như mẹ tôi đã từng áp đặt tôi. Từng thế hệ dù là người lớn hay người trẻ, họ đều có cuộc sống, tình cảm, nhân duyên, cá tính... khác nhau nên khi mình là người đi trước, mình phải theo dõi từng hành vi, hành động. Bất kể là ai thì khi có sai mới tin, còn người khác nói là không tin nên tôi vẫn cho phép con sai một tí, sai trong tầm cho phép của mẹ. Sau đó, tôi chỉ ra hai hướng rằng đó là con sai thế nào, nếu con cư xử thế này con sẽ bị mệt hay bị người lớn không thích. Nếu điều đó khiến con mệt thì con phải bỏ tính cách đó. Trẻ con giống như một chú mèo, chú thỏ nhỏ dễ thương, lớn lên từng ngày, vậy tại sao mình không làm bạn đồng hành cùng con. Đến khi ra đời con thỏ đó sẽ thành con cọp. Hung dữ hay thiện lương như thế nào là do cuộc đời tôi luyện và cái tâm của nó chi phối điều đó. Cho nên, tôi hướng con tôi theo đạo Phật, theo những gì tôi đã từng làm.

* Phản ứng của con gái chị như thế nào nếu bé đọc được những thông tin khá tiêu cực về mẹ?

- Tôi chưa quá xấu để con gái bị lay động bởi ở nhà con cũng biết tính tình của tôi. Con cái sẽ hiểu mẹ cũng giống như mẹ hiểu con. Bên cạnh đó, bé cũng chưa đến độ quá già dặn để thấu hiểu được những việc của mẹ làm. Bé luôn tin tưởng mẹ.

* Chị có ủng hộ con gái mình theo đuổi nghệ thuật không?

Tôi luôn tôn trọng tất cả những gì con mình quyết định. Nhưng tôi cũng biết rằng con gái chỉ có một vẻ ngoài nghệ thuật và tính cách lãng mạng thôi, còn cái cốt bên trong vẫn là chất của một người có khiếu kinh doanh giống bên nội. Đối với tôi thì làm nghề gì cũng tốt, miễn là con mình thể hiện được hết khả năng.

Tôi 'bí hiểm' trong chuyện tình cảm

* Đến giai đoạn này trong sự nghiệp, chị Phương Thanh đã thực sự thỏa mãn với những gì mình đã làm được hay chưa?

- Phương Thanh luôn suy nghĩ rằng ngày mai mình vẫn còn có thể giỏi nữa. Song, tôi cũng biết được rằng ở tầm tuổi này, tư duy của mình cũng chỉ đạt tới một mức độ nhất định nào đó thôi, tôi là người không dự tính được xa. Tuy nhiên, phải khi bắt đầu vào việc, hoặc xong một sản phẩm thì mới bắt đầu nghĩ ra được những cái khác. Phải còn nghĩ được ra thì mới tồn tại được ở ngày mai, chứ cứ tới một mức nào đó rồi chẳng còn gì nữa là xem như thua rồi.

Phương Thanh khẳng định cô không muốn đem hạnh phúc của bản thân để làm chiêu trò PR Ảnh: FBNV

* Chị có nhận xét gì về sự thay đổi của showbiz Việt trong những năm qua?

- Thời của tôi ngày trước nổi lên rất khó, cho nên lại sống lâu. Ngày xưa, chỉ có một vài trường hợp mới gọi là “hot” thôi. Tên tuổi là sự lựa chọn của bao nhiêu hãng băng đĩa, nhạc sĩ và tất nhiên là có công chúng nên sự chọn lọc đó khắc nghiệt lắm. Vì vậy, tiếng tăm cũng sẽ bền hơn do chọn người nổi tiếng dựa vào nội lực, khả năng và sự giao tiếp rộng. Chúng tôi là thế hệ ca sĩ sinh ra để hát sân khấu lớn, số lượng khán giả lớn cho nên bây giờ trong các lễ hội thì tôi vẫn là người hát “to mồm” nhất (cười). Thế hệ của tôi một bài có thể hát 20 năm. Khi đã có uy tín thì khán giả của chúng tôi cũng không có nhu cầu nghe bài mới nhiều. Khác nhau hết cả, nên khi các bạn trẻ hát với mình ở các sân vận động, tụ điểm lớn cũng khá khó. Thế hệ ca sĩ thời chúng tôi phải trải qua tinh luyện rất lâu. "Mưa dầm thấm lâu", một khi đã thấm là không chịu ra luôn, giữ luôn.

Bây giờ, sự nổi tiếng dễ dàng hơn và các bạn nghệ sĩ trẻ có thể tự quyết định được việc nổi tiếng của họ. Các bạn trẻ thời nay làm gì cũng phải có ê-kíp và chọn lọc phục vụ cho một đối tượng nhất định. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng hoạt động rất giỏi trên mạng xã hội, giỏi công nghệ chứ đâu tù mù như tôi. Nhưng cái nhanh thì cũng đi kèm với nguy hiểm. Ví như các bạn trẻ có thể nghe một bài nhạc trên YouTube liên tù tì trong vòng 3 ngày nhưng rồi sau đó lại chán luôn. Một bài hát có vòng đời rất ngắn, tiêu hao nhanh nên đòi hỏi các bạn nghệ sĩ trẻ phải hoạt động liên tục và nhanh chóng. Vừa dứt cái này thì đã phải lo chuẩn bị dự án kia, cách nhau chỉ cỡ 3 tháng. Thời này một ca sĩ trẻ có khi chỉ cần 1 ngày là lên luôn, top thịnh hành là lên.

"Bây giờ, tôi chỉ cần một dòng trạng thái “sốc hàng” là đã đủ làm dậy sóng công chúng thì tại sao phải đem chuyện người yêu của mình ra gây chú ý để làm gì" Ca sĩ Phương Thanh

* Vậy những khó khăn mà thế hệ nghệ sĩ của chị đang phải đối mặt ở hiện tại là gì?

- Chúng tôi chỉ có một điểm khó khăn duy nhất là “fan ruột" không chấp nhận những sự thay đổi mới của chúng tôi. Họ cứ muốn chúng tôi phải y chang như cũ. Bây giờ, Phương Thanh của mấy chục năm sau đã trở thành con người khác mất rồi. Có bài phối mới cũng không chịu, hát bài đó mà mặt biểu cảm khác cũng không chịu, nó khó cho chúng tôi ở chỗ đó. Lạ cái là tôi đi hát cho sinh viên nghe vẫn cứ đòi phải hát bài cũ.

Tôi thấy mình bây giờ cứ đang bị dở dở ương ương, nửa bà, nửa cô, nửa chị nhưng nó lại vui (cười). Tôi được cái là người dễ thích nghi, đến môi trường nào là hát theo kiểu đó, không bị phụ thuộc. Tôi là người thực tế, không màu mè, nghệ sĩ mà vẽ nhiều quá thì không tốt.

* Một thị trường âm nhạc đang ưa chuộng những ca sĩ không cần giọng hát. Là một nghệ sĩ thực lực, chị có bao giờ chạnh lòng khi nghĩ về điều này?

- Thời cuộc là thế, nên bây giờ tôi đang tạm rút, "nghỉ chơi" một chút vậy. Khi nhu cầu khán giả thay đổi, họ muốn hình thức đẹp, tôi không đáp ứng được điều đó thì vẫn thoải mái rút lui thôi. Tôi nghĩ một vài năm chẳng là vấn đề gì với mình. Khi nào khán giả lại cần đến những ca sĩ mộc mạc, hát bằng tâm huyết, nội lực thì chúng tôi lại xuất hiện ngay. Không thì tôi vẫn chấp nhận chịu thua một cách vui vẻ. Vì dẫu sao đi nữa mình vẫn phải để cho các bạn ấy được sống với năng lượng tuổi trẻ. Mình lớn và trải nghiệm nhiều thì đừng bao giờ áp đặt giới trẻ phải suy nghĩ như thế nào. Tôi cũng không bao giờ cho phép mình tư duy bảo thủ. Vì vậy, khi được xuất hiện cùng các bạn nghệ sĩ trẻ trên sân khấu, tôi luôn là một nửa Phương Thanh của ngày xưa và một nửa là Phương Thanh mới.

Phương Thanh nhấn mạnh với tên tuổi của mình, cô không cần phải mượn chuyện tình cảm để làm chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi Ảnh: FBNV

* Gần đây, chị Phương Thanh có khoe ảnh cùng chàng trai giấu mặt khiến cộng đồng mạng xôn xao. Chị nghĩ gì khi có tin đồn chị cố tình tạo chiêu trò để gây chú ý, tạo scandal?

- Phương Thanh đăng cho vui thôi. Nói thật, bây giờ làm gì để gọi là nổi tiếng hơn nữa nhỉ? Cộng đồng mạng bây giờ cứ hay đi phát ngôn rồi trả lời giùm cho nghệ sĩ. Với Phương Thanh, sự rút lui có tính toán của người nghệ sĩ hoàn toàn khác biệt với sự đào thải. Mình hết tài, hết khả năng mà cứ chường mặt ra thì chắc chắn khán giả sẽ chán. Bây giờ, tôi chỉ cần một dòng trạng thái “sốc hàng” là đã đủ làm dậy sóng công chúng rồi thì tại sao phải đem chuyện người yêu của mình ra gây chú ý để làm gì.

Nghệ sĩ cá tính thì đâu có sợ chìm. Chỉ có nổi hoài thì mới chịu không được thôi. Nổi bằng tài năng, thực lực, sản phẩm đàng hoàng của mình thì rất thích. Nhưng nổi bằng những điều sai sự thật, ngoài ý muốn thì không thích lắm đâu. Tôi cũng thuộc thành phần bí hiểm trong chuyện tình cảm. Mỗi lần hé một chút là “hot”, là bị mọi người “dí” rất nhiều. Nếu cố tình, tôi đã chủ động theo đuổi chuyện này nhưng tôi muốn xin phép thoái lui. Cái gì cũng vậy, hạnh phúc thì khoe một tí thôi, lỡ đến lúc mất thì mình cũng lại bị công kích vì… khoe nhiều.

* Vậy những “sự cố” vừa qua có khiến chị bị áp lực không?

- Phương Thanh không áp lực. Cái gì xấu do mình cố tình tạo ra và không đủ can đảm để đối diện, thì đó là do tôi. Còn những điều người khác tự suy diễn thì tôi vẫn thoải mái chấp nhận đối diện, sẵn sàng giải thích trực tiếp, con người tôi là vậy.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Phương Thanh!