Quyền Linh mai mối 'gấp rút' cho nữ nhân viên y tế phải tham gia chống dịch

Nữ khách mời cho biết cô là kỹ thuật viên gây mê tại một bệnh viện, hiện tại đang tham gia chống dịch . Chính vì thế, Nguyễn Thị Hường cho biết mình chỉ tranh thủ được chút thời gian để ghép đôi hẹn hò. "Vì thời gian hơi gấp rút nên mình sẽ cố gắng chia sẻ ngắn gọn nhất có thể", cô nói.

Giới thiệu về bản thân, nữ khách mời cho biết mình dễ tính, hòa đồng, thẳng thắn, có gì nói đó. Còn về nhược điểm, cô thành thật rằng mình không khéo léo, nói hơi nhiều. Trong khi đó, chàng hướng dẫn viên du lịch Trung Hiếu rất hòa đồng, lạc quan và yêu đời nhưng có điểm yếu là hay quên.

Nguyễn Thị Hường e ngại khoảng cách giữa Bắc Ninh và Hải Phòng khi được mai mối với Trung Hiếu Ảnh: Chụp màn hình

Nói về tình trường, Trung Hiếu từng trải qua một mối tình, chia tay cách đây 3 năm. Anh tâm sự: "Không phải hai người không hợp nhau, mà cách đây 3 năm thì em vừa ra trường, công việc chưa ổn định. Tuổi trẻ mình còn mãi chơi nên người yêu có phàn nàn rất nhiều. Cô ấy bảo sao em không chịu lo cho tương lai, lo cho sự nghiệp mà cứ mãi chơi như thế thì bao giờ mới trưởng thành được. Lúc đó tự nhiên trong đầu em có suy nghĩ rất tiêu cực, mình cứ như thế này thì biết khi nào mới lo cho người ta. Thế là em quyết định để người ta tìm hạnh phúc khác".

Về phía Nguyễn Thị Hường, cô thừa nhận đường tình duyên của mình khá trắc trở, có một vài mối tình nhưng không đi đến đâu vì khác biệt suy nghĩ. Cùng với đó do tính chất công việc bận bịu nên cô không quan tâm được hết mọi thứ, dẫn đến không dung hòa được đôi bên. "Công việc quá bận rộn làm em không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa", nữ khách mời chia sẻ.

Nguyễn Thị Hường cho biết cô sắp phải tham gia tăng cường chống dịch nên Quyền Linh phải đẩy nhanh chương trình Ảnh: Chụp màn hình

Tham gia chương trình, nữ nhân viên y tế muốn tìm một người dễ cảm thông với công việc của mình, tính tình hòa đồng, có thể chia sẻ được trong đời sống thường ngày và đặc biệt không gia trưởng. Còn với Trung Hiếu, anh muốn tìm được người phụ nữ của gia đình, biết cách đối nhân xử thế là được.

Trước khoảng cách địa lý của hai khách mời, MC Quyền Linh hỏi thẳng: "Tình yêu này có xa không các bạn?". Lúc này, Trung Hiếu cho rằng nếu có lý do thì khoảng cách không là vấn đề. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Hường lại thẳng thắn: "Em nghĩ mới ban đầu ai cũng nói thế, nhưng giai đoạn sau mình có vượt qua được không? Em thì thấy hơi xa thật".

Sau những thông tin ban đầu, Quyền Linh cho cả hai kết nối trực tiếp với nhau. Qua ấn tượng đầu tiên, Nguyễn Thị Hương có thiện cảm với đàng trai bởi vẻ ngoài hiền lành, dễ nhìn. Trung Hiếu cũng dành nhiều lời khen cho cô gái bởi ngoại hình xinh xắn. Vì thời gian gấp rút do cô gái phải đi tăng cường chống dịch nên không thể trò chuyện nhiều tại chương trình. Cả hai nhanh chóng chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống, quan điểm trong tình yêu, hôn nhân. Sau cuộc trò chuyện, Trung Hiếu cho rằng Nguyễn Thị Hường đúng là mẫu người mà mình đang tìm kiếm.

Cuộc mai mối của nam MC không trọn vẹn khi nữ nhân viên y tế đã từ chối hẹn hò vì ngại yêu xa Ảnh: Chụp màn hình

Đến giây phút quyết định, chỉ có Trung Hiếu đồng ý hẹn hò, còn Nguyễn Thị Hường đã từ chối cơ hội này. Khi được hỏi về lý do, cô chia sẻ: "Có lẽ do khoảng cách, em muốn ở gần gia đình hơn. Khoảng cách cũng là điều trở ngại, nhưng cả hai có thể là bạn". Điều này khiến MC Quyền Linh có chút tiếc nuối. Anh chia sẻ: "Thật sự cuộc trò chuyện khá thú vị nhưng với lý do thời gian gấp rút quá vì bạn Hường phải đi tăng cường chống dịch. Hi vọng chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt ngoài cuộc sống để trò chuyện nhiều hơn. Mong hai bạn sẽ là những người bạn tốt của nhau".