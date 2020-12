Quyền Linh ngượng ngùng vì ngủ gục khi đang dẫn ‘Bạn muốn hẹn hò’

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 672 vừa lên sóng với sự tham gia của Đoàn Văn Phúc (32 tuổi), đang làm nhân viên hành chính ở TP.HCM và Ngô Trúc Phương (27 tuổi), đang là nhân viên phòng thí nghiệm tại Củ Chi. Đây là cặp đôi thứ hai tham gia trong tập này.

Sau khi Hồng Vân mời khách mời nữ lên sân khấu, cô đợi một lát sau vẫn không thấy MC Quyền Linh phản ứng gì. Bà mối vội đứng lên, nhìn về phía bên kia hàng rào thì thấy nam MC đang ngủ gục ngay trên ghế. Cô vội gọi: “Ủa Linh, về, về kìa”. Quyền Linh giật mình sau khi nghe tiếng gọi, anh bối rối gãy đầu, bật cười ngượng ngùng và vội mời đàng trai lên sân khấu.

Quyền Linh bị Hồng Vân phản ứng khi trêu chọc, "đốt nhà" với Lê Tuấn Anh Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về bản thân, Văn Phúc cho biết mình là người vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ bạn nữ trong cơ quan. Vừa nghe đến đây, Hồng Vân liền bắt bẻ: “Hay giúp đỡ bạn nữ trong phường hả? Sao kỳ vậy?”. Đàng trai vội giải thích rằng với những công việc nặng, cần khiêng vác anh sẽ đứng ra làm giúp. Quyền Linh cũng lên tiếng bảo vệ: “Chuyện bình thường thôi, Vân nghi ngờ chi vậy không biết?”. Bà mối nói rằng Văn Phúc nên dùng từ “ga lăng” với phái nữ sẽ phù hợp hơn để tránh gây hiểu lầm. Lúc này, nam MC trêu chọc: “Đúng rồi, ga lăng, ông Lê Tuấn Anh ổng ga lăng kinh khủng lắm”. Đáp lại, Hồng Vân gay gắt: “Đừng có đốt nhà tui nhà ông nội”, khiến cả trường quay bật cười.

Cô gái Trúc Phương cũng là người vui vẻ, biết quan tâm mọi người, thích nấu ăn. Về điểm yếu, đàng gái nói rằng mình khá nhạy cảm. Trúc Phương từng trải qua một mối tình, đã chia tay cách đây 8 năm. Sau này cô cũng thích vài người nhưng không tiến tới. Trúc Phương cho biết mình bị thu hút bởi hai mẫu đàn ông, hoặc là có gương mặt hiền, hay cười hoặc sẽ lạnh lùng như cầu thủ Xuân Trường.

Cô gái 27 tuổi đem hình cầu thủ Xuân Trường lên chương trình, mong tìm được bạn trai có tính cách như vậy Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Văn Phúc, anh trải qua 2 mối tình. Trong đó, mối tình đầu anh đơn phương suốt 3 năm còn mối tình thứ hai lại chia tay chóng vánh. “Tụi em đến với nhau rất nhanh, sau đó em sợ tình yêu không chân thật cho lắm nên chủ động nhắn tin chia tay. Tụi em chia tay được hơn 2 năm rồi, nhưng chắc do “nghiệp” nên chưa quen được ai khác”, anh nói. Đàng trai mong muốn tìm được bạn gái hiền lành, dễ thương, có thể chia sẻ công việc gia đình.

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, cặp đôi được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Trúc Phương mang tới một bức tranh tự tay vẽ hình mẫu bạn trai lý tưởng, cả trường quay đều sửng sốt vì giống bạn nam tới 95%. “Giống à nha, cái hình đeo kiếng luôn nè. Ủa sao giống quá vậy, đúng không trời ơi”, Quyền Linh phấn khích.

Văn Phúc thừa nhận bị "nghiệp" sau khi chủ động chia tay bạn gái chóng vánh Ảnh: Chụp màn hình

Trong cuộc trò chuyện, cả hai chia sẻ về công việc, cuộc sống và quan điểm trong tình yêu. Trúc Phương cho biết mình đang sống ở Củ Chi, lại làm việc vào những ngày thứ bảy, chủ nhật nên có chút e ngại khi hẹn hò. Văn Phúc cho rằng khoảng cách giữa Củ Chi và TP.HCM không xa, anh sẽ cố gắng tranh thủ thời gian. Đàng trai bày tỏ mình đã 32 tuổi nên cũng mong sớm có thể tiến đến hôn nhân trong khoảng 6 tháng đến 1 năm. Khi nắm tay bạn gái, Văn Phúc chia sẻ anh có chút rung động và mong cả hai có cơ hội tiến đến với nhau. Sau đó anh nhanh chóng chạy đến ghế ngồi để bấm nút dù MC chưa kịp đếm. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra khi Trúc Phương lại từ chối bấm nút hẹn hò khiến cả trường quay tiếc nuối.

Quyền Linh hụt hẫng, an ủi khi chàng trai 32 tuổi bị từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Cô chia sẻ lý do: “Thật sự em rất vui khi hôm nay đến đây gặp anh. Anh là một người rất tốt, nhưng chắc do cảm giác của em chưa có đủ để bấm nút. Hi vọng mình vẫn có thể làm bạn, biết đâu có một ngày mình có thể tiến tới mối quan hệ tốt hơn sau khi tìm hiểu kỹ hơn”.

Quyền Linh bày tỏ sự hụt hẫng và nhắn nhủ Trúc Phương: “Hãy mở lòng ra, hãy đón nhận những điều mà chúng ta xem như là có cơ hội để được gặp gỡ. Em hãy suy nghĩ lại, anh mong rằng hai đứa sẽ cố gắng kết nối nhiều hơn nữa”.