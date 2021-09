Quyền Linh tiếc nuối khi mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò nam tài xế

Chương trình Ông mai hẹn hò tập 12 vừa lên sóng, Quyền Linh mai mối online cho Lê Thị Thắm (28 tuổi - Lâm Đồng) đang làm quản lý cho một cửa hàng tại TP.HCM và Trần Quốc Huy (26 tuổi - Quảng Trị) đang làm tài xế xe công nghệ ở TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Lê Thị Thắm cho biết cô là người tự lập, cứng rắn, hoạt bát trong công việc, dễ gần, thân thiện nhưng cũng có điểm yếu là nóng tính. Đàng gái từng trải qua một cuộc hôn nhân cách đây 8 năm, gây nhiều tổn thương. Chính vì thế nhiều năm qua, cô chưa dám mở lòng với ai. Hiện tại Lê Thị Thắm đang làm mẹ đơn thân, con trai gần 9 tuổi. Thông qua chương trình, cô muốn tìm một người ngoại hình đẹp trai, tính tình hiền lành, biết đối nhân xử thế, không gia trưởng, lăng nhăng, vũ phu.

Ly hôn từ khi mới 20 tuổi, Lê Thị Thắm một mình xuống TP.HCM bươn chải và đã có cuộc sống ổn định Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Quốc Huy tự tin là người siêng năng, biết nấu ăn và làm việc nhà. Tuy nhiên, anh thừa nhận mình có khuyết điểm là hút thuốc, bảo thủ mỗi khi cãi nhau. Về tình duyên, Quốc Huy từng trải qua mối tình kéo dài 4 năm và đã có con. "Tôi và cô ấy có con trước hôn nhân nhưng cuối cùng gia đình bên bạn gái không cho cưới. Họ nghĩ mình không môn đăng hộ đối nên tự làm giấy khai sinh lấy họ nhà gái luôn. Sau đó thì cả hai chấm dứt, cách đây đã hơn 1 năm rồi. Cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa được gặp con", Quốc Huy chia sẻ. Nói về hình mẫu lý tưởng, anh muốn tìm một người bạn gái biết chăm lo cho gia đình, ngoại hình dễ nhìn và không nhõng nhẽo, mè nheo.

Lắng nghe chia sẻ của đàng trai, Quyền Linh liền góp ý: "Em ơi, con gái nhõng nhẽo dễ thương lắm. Đôi khi điều đó làm cuộc sống này thoải mái hơn, chứ con gái không nhõng nhẽo, không mè nheo không vui đâu". Tiếp đó, nam MC cho cả hai khách mời tìm hiểu qua bộ câu hỏi của chương trình. Thông qua những chia sẻ về tính cách, quan điểm riêng, Lê Thị Thắm và Quốc Huy có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng có chút khác biệt ở sở thích và suy nghĩ.

Quốc Huy tiết lộ từng có con nhưng gia đình bạn gái không cho cưới vì thấy không môn đăng hộ đối Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Quyền Linh cho kết nối video call để cả hai được trực tiếp thấy mặt nhau. Mở đầu cuộc trò chuyện, Quốc Huy thừa nhận rằng mình dường như bị "đứng hình" trước vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn của cô gái đối diện. Cả hai thoải mái mái trò chuyện và chia sẻ về quan điểm trong tình yêu, hôn nhân.

Khi được hỏi về điều khiến các cuộc hôn nhân tan vỡ, đàng gái thẳng thắn: "Theo tôi đó là người chồng không chung thủy, lăng nhăng, ngoại tình. Thứ hai là cờ bạc, rượu chè quá mức và thứ ba là vũ phu. Nếu người chồng của mình phạm một trong ba cái đó mà cái nào cũng quá nặng thì đều dễ tan vỡ gia đình". Lúc này, Quốc Huy tự tin khẳng định anh không có cả ba điều trên. Bên cạnh đó, anh bổ sung thêm rằng khi cả hai chưa tìm hiểu kỹ đã tiến đến hôn nhân, nếu có khúc mắc sẽ dẫn đến hiểu lầm và khiến gia đình tan vỡ.

Trước khi đến với quyết định, "ông mai" cho cả hai chia sẻ cảm nhận dành cho đối phương sau cuộc trò chuyện. Quốc Huy dành lời khen cho ngoại hình bạn gái, đúng với hình mẫu mà anh tìm kiếm. "Mình cảm thấy bạn rất được, dù có rào cản gia đình nhưng mình cũng chấp nhận được", anh nói.

Mẹ đơn thân từ chối hẹn hò với Quốc Huy vì thấy không rung động và khác biệt trong quan điểm sống Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đến với kết quả, Lê Thị Thắm đã từ chối hẹn hò với Quốc Huy. Nói về lý do, cô chia sẻ: "Đối với tôi, thiện cảm đầu tiên nhìn thấy nhau phải rung động thì sẽ là bước thang để đi tiếp xa hơn. Nhưng tôi cảm thấy cả hai chưa có đồng quan điểm trong một số suy nghĩ, chưa thấy hợp để đi tiếp với nhau". Điều này khiến MC Quyền Linh có phần tiếc nuối và gửi lời an ủi đến đàng trai. Anh cũng chúc cho cả hai gặp nhiều may mắn, thành công và sớm tìm được một nửa phù hợp với mình trong tương lai.