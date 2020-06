Reese Witherspoon sẽ là huyền thoại mới của Hollywood?

Nhiều chuyên gia nhận định ở Reese Witherspoon đã thấp thoáng phần nào bóng dáng của những Ingrid Berman, Marilyn Monroe, Jane Birkin hay Monica Bellucci... ngày nào. Dự báo ấy liệu có thành hiện thực hay không chưa thể nói ngay lúc này, nhưng phần nào đó, sức hút bí ẩn, vẻ đẹp tự nhiên toát ra từ tính cách nội tại được tạo nên bởi ngọn lửa tham vọng cháy bỏng từ Witherspoon, cộng thêm sự can đảm lạnh lùng không sợ hãi nhưng say mê hết mình vì công việc, kể cả diễn xuất lẫn kinh doanh, đủ khiến người ta hi vọng Hollywood sẽ có thêm một huyền thoại mới.

Cuộc đời của mỹ nhân người Mỹ vừa bước sang tuổi tứ tuần với gia tài điện ảnh gồm 53 giải thưởng, đóng 61 tác phẩm, vẫn lừng lững tiến bất chấp các rủi ro, tựa một cô gái chân dài bước đi không chút chao đảo trên đôi giày cao gót. Cách cô ấy hành xử mọi thứ trông thật dễ dàng, từ những shoot hình chụp ở các địa điểm nguy hiểm như nhà cao tầng, vách núi, với các con vật gớm ghiếc là trăn, nhện, rắn... đến tính cách mạnh dạn dấn thân giải quyết các bất bình quyền giới, hay cách cô vượt qua các thăng trầm khốc liệt của nghiệp kinh doanh. Chính tính cách sắc lạnh ở Reese Witherspoon là sức mạnh làm nên quyền lực của mình ở kinh đô điện ảnh.

Từ Witherspoon toát lên sức cuốn hút bí ẩn, vẻ đẹp tự nhiên toát ra từ tính cách nội tại được tạo nên bởi ngọn lửa tham vọng cháy bỏng Ảnh: Reuters

Cách đây 3 năm, trên kênh Sky Atlantic, bộ phim truyền hình Big Little Lies đánh dấu sự biến hóa của Reese Witherspoon từ một nữ diễn viên trở thành nhà sản xuất điều hành. Phim trình làng với dàn sao nữ tiếng tăm gồm Nicole Kidman, Zoe Kravitz và Laura Dern. Giới phê bình Mỹ không tìm ra được lời chê vai bà nội trợ của Reese Witherspoon khi cô cùng tham gia diễn xuất, đồng thời sức mạnh nội tại của mẫu phụ nữ có cái đầu lạnh trong kịch bản phim cũng phản ánh chân thực tính cách sắc lạnh đặc trưng của một Witherspoon ngoài đời thường.

Cả cuộc đời mình, Reese Witherspoon luôn xác định con đường của riêng. Chào đời ở New Orleans trong một gia đình khá giả, Reese đã ra mắt trong The Man in the Moon, bộ phim đầu tay khi mới chỉ 14 tuổi. Sự nghiệp diễn xuất cất cánh, cô bỏ lại giảng đường Đại học Stanford sau lưng không chút lăn tăn, sống đúng theo lời mẹ cô dạy: "Nếu con muốn làm gì đó, hãy tự mình đi mà làm!”. Kế tiếp, với những xuất phẩm từ Legally Blonde đến Walk the Line, tượng vàng Oscar về tay Reese Witherspoon. Thế nhưng khi hào quang sự nghiệp diễn xuất còn chưa hết rạng, những biến cố lớn đã đổ ập xuống đời, cô ly dị chồng và phải tự nuôi 2 con nhỏ. Màn bạc Hollywood vì thế vắng dần bóng thiên thần tóc vàng đến nỗi không ít người nghĩ minh tinh U.40 đang... hết thời. Thử thách xem chừng quá lớn nhưng chưa đủ sức khiến Reese chệch hướng. Cô đã hồi phục sự nghiệp một cách ấn tượng hơn bằng cách tự tạo ra những nhân vật mà cô muốn diễn qua công ty giải trí Hello Sunshine tự mình sáng lập, đã sản xuất được 24 phim.

Reese Witherspoon được xem là gương mặt tiên phong của Hollywood tài sắc vẹn toàn Ảnh: Reuters

Giờ đây Reese Witherspoon đã có thương hiệu truyền thông riêng phục vụ cho phụ nữ, dòng quần áo Draper James, câu lạc bộ sách, các công việc hợp tác với Elizabeth Arden và nhất là đã có đến 3 con. Những gì đang làm của cô hiện giờ là thực hiện một phần phụ của cuốn tiểu thuyết có tên Little Fires Everywhere dưới dạng một mini-series tám phần cho Hulu, tiếp tục sản xuất trang phục và chia sẻ mọi trách nhiệm với cộng đồng, điển hình là đòi công bằng trong việc trả tiền lương tại HBO và tham gia, tìm cách tăng sức mạnh cho phong trào #Me Too đối đầu với đạo diễn Harvey Weinstein.

Nhện, rắn không làm cô nàng tomboy Reese Witherspoon hãi sợ nên hành vi lạm dụng tình dục ở kinh đô điện ảnh bị cô coi chẳng khác gì những loài côn trùng gớm ghiếc. Cùng với nhiều nữ diễn viên ở Hollywood, Reese dùng phương tiện truyền thông bắt những con người như Harvey phải chịu trách nhiệm cho hành vi của họ. Trong mối tương đồng tư tưởng tranh đấu này Reese có những trợ thủ mạnh mẽ mà Jennifer Aniston là một. Tham gia phong trào #MeToo, là nghệ sĩ, nhóm phụ nữ như Reese cố gắng tìm ra những mảnh vụn của tình người trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và mong muốn mở mang tâm trí cho mọi người nhìn thấy mặt trái, phải của sự đời ấy.

Trong cuộc sống riêng tư bao gồm yêu, hôn nhân và làm mẹ, Reese vẫn xem chúng là những thứ để bận rộn, chẳng kém diễn xuất hay kinh doanh. Cô đánh giá những người phụ nữ cực kỳ bận rộn là những người làm việc hiệu quả nhất trên thế giới, và trong số đó có mình. Là một người mẹ tự phong là “tưng tửng” vì cứ thích bay nhảy và hoạt náo tìm tiếng cười, nhưng Reese lại rất nghiêm ngặt giờ giấc ngủ nghỉ và vệ sinh cá nhân cho gia đình. Tìm cho con cái công việc chúng thích, góp ý những lời khuyên tốt, đóng vai quản lý cho trẻ một cách hiệu quả... đó là những gì người mẹ Reese xem như bổn phận. 8 năm làm vợ Jim Toth, Reese Witherspoon hài lòng, thấy mình may mắn vì có chồng ủng hộ ước mơ và lý tưởng. Chìa khóa hạnh phúc hôn nhân đối với cô là, trong mối quan hệ phối ngẫu chồng vợ, mỗi bên cần được đối tác đánh giá cao cho tất cả những gì họ tận tâm đồng hành.

Tính đến nay, những gì Reese Witherspoon chạm vào dường như đã “hóa vàng”, cô được cho là nhân vật tiên phong mới của kinh đô điện ảnh. Reese đang ngấp nghé những ranh giới làm nên huyền thoại, từ tượng đài thời trang, biểu tượng sắc đẹp, người phụ nữ thần thái cá tính, nữ hoàng truyền thông đến biểu tượng nữ quyền và minh tinh màn bạc. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem sao!