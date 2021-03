Sao Hàn bị anh ruột chiếm đoạt tiền làm lụng suốt 30 năm

Trên Instagram hôm 29.3, Park Soo Hong gây xôn xao khi đăng đàn tố cáo anh trai và chị dâu chiếm đoạt tài sản. Sự việc nhận được sự quan tâm của dư luận xứ Hàn từ nhiều ngày trước khi thông tin này được truyền thông đăng tải. Các trang báo xứ Hàn đưa tin anh trai và chị dâu của anh đã chiếm đoạt 10 tỉ won (hơn 203 tỉ đồng) của nam diễn viên hài này. Đây là số tiền mà ngôi sao 7X làm lụng suốt 30 năm kể từ khi xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ. Từ thời điểm gia nhập showbiz đầu thập niên 1990, sao nam họ Park đã giao hết mọi quyền kiểm soát tài chính cho anh trai và chị dâu để họ giúp quản lý thu nhập, công việc của mình.

Mãi về sau, Park Soo Hong mới nhận thấy những vấn đề bất thường và quyết định kiểm tra tài khoản của mình. Anh phát hiện tất cả số tiền tích góp mấy chục năm đều đứng tên anh trai, chị dâu và con cái của họ chứ không phải tên mình. Đáng nói, hai người này đã ngăn cản sao nam họ Park kết hôn vì lo sợ anh sẽ đòi quyền tự lập tài chính, không cho vợ chồng anh trai quản lý chuyện tiền nong nữa.

Park Soo Hong mất sạch tiền tích góp suốt 30 năm vì quá tin tưởng người thân ẢNH: INSTAGRAM NV

Thông qua bài đăng mới nhất, ngôi sao họ Park xác nhận những thông tin báo chí đăng tải đều đúng sự thật và kể chi tiết sự việc. Cây hài 51 tuổi cho biết vốn dĩ anh không lên tiếng vì đây là chuyện gia đình và muốn giải quyết êm đẹp nhưng nhiều vấn đề xảy ra khiến bản thân quyết định công khai. “Sau 30 năm, tôi phát hiện ra rằng công sức và tiền bạc mà tôi nhận được nhờ làm việc chăm chỉ đã bị chiếm đoạt hết. Trước cú sốc lớn này, tôi đã liên lạc với anh chị mình để trao đổi. Tôi muốn bắt họ chịu trách nhiệm, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được một lời hồi âm nào từ hai người đó”.

Park Soo Hong cho biết hiện anh đã thu thập đầy đủ bằng chứng, giấy tờ để chứng minh mình bị chiếm đoạt tiền. “Tôi đã liên hệ lại một lần nữa để trao đổi. Đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của tôi và nếu họ không trả lời, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể xem họ như một gia đình thêm được nữa”, sao nam xứ Hàn quả quyết. Diễn viên sinh năm 1970 cũng cho biết cha mẹ không biết về chuyện anh bị vợ chồng anh trai cướp tiền trắng trợn và lo họ sẽ sốc khi biết chuyện đồng thời mong công chúng sẽ không đưa ra những bình luận tiêu cực về cha mẹ mình.

Anh trai, mẹ và chị dâu của Park Soo Hong ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Khi thông tin được công khai, một tập phát sóng cũ của The Ugly Duckling đã được lan truyền rầm rộ trên mạng do những lời thú nhận của Park Soo Hong trong chương trình. 5 năm trước, anh chia sẻ trên sóng truyền hình rằng bản thân từng yêu một cô gái và mong muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cả hai cuối cùng phải chia tay do gia đình của nam nghệ sĩ kịch liệt phản đối.

Sinh năm 1970, Park Soo Hong được biết đến là một MC, diễn viên hài nổi tiếng tại Hàn Quốc . Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1991 và đã có 3 thập niên gắn bó với nghề. Sao nam 51 tuổi đã tham gia rất nhiều chương trình nổi tiếng: Mom's Diary: My Ugly Duckling, Is Separation a Big Deal?, Happy Together, Rumor Has It… đồng thời dẫn dắt nhiều sự kiện văn hóa - giải trí tầm cỡ.