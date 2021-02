Sao Hàn: Nếu kim chi, hanbok của Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành là tường nhà tôi

Cách đây ít hôm, hình ảnh Kim So Hyun mặc trang phục cổ trang trên phim trường River Where The Moon Rises bỗng gây chú ý vì nhiều dân mạng Trung Quốc cho rằng nữ diễn viên đang mặc trang phục truyền thống Trung Quốc. Thậm chí, có người còn nói Kim So Hyun là đồ ăn cắp. Số khác thì mỉa mai, cảm ơn sao phim Mặt nạ quân chủ đã quảng bá trang phục truyền thống của Trung Quốc. Trước đó, dân mạng Trung Quốc cũng tố Kim So Hyun mặc áo giáp trong River Where The Moon Rises giống hệt Triệu Lệ Dĩnh trong Sở Kiều truyện . Phía Kim So Hyun lẫn đoàn làm phim đều không đưa ra phản hồi.