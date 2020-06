Sao Mỹ bị trúng đạn, xịt hơi cay vì tham gia biểu tình

Halsey - nữ ca sĩ đình đám nước Mỹ từng hợp tác với BTS trong bản hit Boy with Luv, là một trong số nhiều nghệ sĩ tham gia biểu tình đòi quyền lợi cho người da màu sau cái chết của người đàn ông gốc Phi George Floyd hôm 25.5 vừa qua. Trên Instagram cá nhân, giọng ca sinh năm 1994 đã chia sẻ câu chuyện xuống đường biểu tình và tiết lộ bản thân đã bị cảnh sát tấn công.

“Chúng tôi tham gia biểu tình trong hòa bình, đã luôn nghĩ sẽ an toàn vì không vi phạm vào đường ngăn cách… Nhưng họ đã nổ súng, bắn đạn cao su và xịt hơi cay nhiều lần vào chúng tôi. Những người ở đây không hề khiêu khích họ”, chủ nhân hit Without me bày tỏ. Kèm với dòng trạng thái trên mục story, Halsey chia sẻ hình ảnh cảnh sát cắm chốt trên đường với đồ bảo hộ, súng và dùi cui. Nghệ sĩ trẻ tiếp tục: “Hầu hết chúng ta chỉ đơn giản là cầu xin họ có sự đồng cảm, cân nhắc lại hành động, nhận thức đúng đắn về vấn đề nhân đạo, lịch sử và tương lai của quốc gia chúng ta”.

Halsey hòa cùng đám đông biểu tình tại Los Angeles vào cuối tuần qua ẢNH: SHUTTERSTOCK

Halsey cũng tiết lộ chuyện bị thương trong lúc biểu tình: “Họ đã nổ súng nhiều lần và tôi bị bắn trúng 2 lần. Lần đầu bị bắn trúng, lần còn lại do các mảnh đạn bắn trúng. Chúng tôi bị xịt hơi cay liên tục hàng giờ liền”. Trên Twitter, nữ ca sĩ 26 tuổi phủ nhận tin đồn cô bị bắt, khẳng định bản thân đã trở về an toàn. Halsey cũng khuyến khích mọi người quyên góp cho các tổ chức bảo lãnh để giúp đỡ nhiều người biểu tình đang bị giam giữ và đối mặt với nhiều mối nguy.

Nam diễn viên Kendrick Sampson cũng là một trong số những người tham gia biểu tình vào cuối tuần qua tại Los Angeles (Mỹ). Sao phim Insecure cho biết khi tham gia biểu tình, anh đã bị cảnh sát bắn đạn cao su vào người 7 lần và dùng dùi cui tấn công dồn dập. Tài tử 32 tuổi cũng chia sẻ rằng cảnh sát đã không bắn cảnh cáo xuống đất trước mà trực tiếp chĩa súng vào những người đang biểu tình rồi bắn. Nghệ sĩ sinh năm 1988 đang phải chịu đựng nhiều mũi khâu trên người.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên John Cusack cũng kể lại quá trình đi biểu tình ở Chicago tối 30.5 vừa qua. Ngôi sao được đề cử Quả cầu vàng cho biết anh đã bị cảnh sát xịt hơi cay vào người và lấy dùi cui đập phá chiếc xe đạp của mình vì nghệ sĩ này quay một chiếc xe hơi đang bốc cháy. Dẫu bị cảnh sát tấn công, nam diễn viên 53 tuổi vẫn không lên án gay gắt hành động của họ với lý do những người này không làm gia tăng mức độ bạo lực như cảnh sát ở nhiều khu vực khác.

Ngoài những cái tên kể trên, nhiều nghệ sĩ khác như: Ariana Grande, Tinashe, Nina Dobrev, Michael B. Jordan, Shawn Mendes… cũng hăng hái xuống đường biểu tình ẢNH: INSTAGRAM NV