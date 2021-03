Sao phim ‘Đát Kỷ Trụ Vương’ Uyển Quỳnh Đan nhập viện

Hôm 26.3, Uyển Quỳnh Đan có cuộc phỏng vấn với báo chí Hồng Kông . Tại đây, bà kể rằng có quãng thời gian cảm thấy phần ngực rất khó chịu, không dám lơ là nên đã nhanh chóng nhập viện kiểm tra. Không ngờ, nữ diễn viên 58 tuổi được chuyển đến khoa cấp cứu và ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, tiến hành các bước kiểm tra kỹ lưỡng.

Cuối cùng, bác sĩ thông báo Uyển Quỳnh Đan không gặp các vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng chỉ số cholesterol trong người cao. Tuy nhiên, do được phát hiện sớm nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Bác sĩ cũng khuyên bà nên chăm sóc bản thân hơn, uống thuốc và chú ý hơn đến chế độ ăn uống kết hợp tập thể dục.

Uyển Quỳnh Đan thường đảm nhận các vai xấu xí và hài hước trong các phim của Châu Tinh Trì ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Uyển Quỳnh Đan thừa nhận thời gian gần đây có xem các tin tức về bệnh tình của các đồng nghiệp như Liêu Khải Trí và Huỳnh Thụ Đường, nên đặc biệt cảnh giác và chú ý đến các vấn đề sức khỏe của mình. Bà còn kêu gọi bạn bè trong giới nghệ sĩ dù có làm việc bận rộn cũng nên chăm lo đến sức khỏe bản thân. “Tôi cũng hi vọng Liêu Khải Trí và Huỳnh Thụ Đường sớm khỏe lại”, Uyển Quỳnh Đan thổ lộ.

Tin tức Uyển Quỳnh Đan nhập viện khiến khán giả lo lắng. Ngay khi nghe sao phim Đát Kỷ Trụ Vương khẳng định bản thân không mắc bệnh nghiêm trọng, nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm. Cộng đồng mạng cũng gửi đến bà nhiều lời chúc sức khỏe, gợi ý những thực phẩm tốt cho tim mạch…

Uyển Quỳnh Đan vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực thời gian qua ẢNH: WEIBO NV

Sinh năm 1963, Uyển Quỳnh Đan là nữ diễn viên kỳ cựu tại làng phim ảnh Hồng Kông . Bà bắt đầu diễn xuất từ những dự án của đài ATV, song chỉ được giao các vai phụ. Về sau, Uyển Quỳnh Đan chuyển hướng sang diễn hài và không ngại tự làm xấu mình trên màn ảnh. Uyển Quỳnh Đan gây ấn tượng với loạt phim của Châu Tinh Trì như Trường học Uy long , Xẩm xử quan, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Quan xẩm lốc cốc, Thực thần (Thần ăn)… Đặc biệt, trên màn ảnh nhỏ, Uyển Quỳnh Đan ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Ân Thập Nương, mẹ Na Tra trong Đát Kỷ Trụ Vương của TVB.

Năm 2004, Uyển Quỳnh Đan kết hôn với một doanh nhân ở Mỹ. Cả hai không có con cái. Hiện bà vẫn tham gia một số dự án phim ảnh và show truyền hình. Tác phẩm gần đây nhất có Uyển Quỳnh Đan tham gia là Four Monkeys: The Return of the Monkey.