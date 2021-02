Vai diễn khó quên của ‘trùm vai phụ’ Ngô Mạnh Đạt bên cạnh Châu Tinh Trì

Thực thần (The God of Cookery, 1996) Thực thần (Thần ăn) là một trong số các phim hiếm hoi mà Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt trong thế đối đầu nhau trên màn ảnh. Nhà làm phim Mỹ nhân ngư đóng vai đầu bếp số 1 Hồng Kông - Châu Tinh Trì và phải chống lại âm mưu của chủ tịch tâp đoàn gian ác do Ngô Mạnh Đạt thủ vai. Thực thần cũng là dự án do chính Châu Tinh Trì đồng viết kịch bản và đồng đạo diễn. Phim mang đề tài ẩm thực truyền thống cũng rất được lòng khán giả ẢNH: CẮT TỪ PHIM