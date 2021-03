Dàn sao lỡ hẹn ‘Cỗ máy thời gian’ bản điện ảnh vì loạt biến cố

Lưu Gia Huy rơi vào tình trạng khó khăn, từng có thời điểm ông túng thiếu đến nỗi các đồng nghiệp tại TVB đã chung tay quyên góp ủng hộ. Hai vợ cũ và con cái không mảy may quan tâm, mọi việc của ông do nữ diễn viên Phàn Diệc Mẫn lo liệu. Hiện sức khỏe của ông đã ổn định nhưng Lưu Gia Huy phải rời xa màn ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON