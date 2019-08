Nhiều sao Hồng Kông bị vào 'danh sách đen' vì ủng hộ người biểu tình?

Thời gian gần đây, Hồng Kông rơi vào tình trạng biến động bởi những cuộc biểu tình rầm rộ. Trước tình hình này, nhiều nghệ sĩ xứ Cảng thơm rất cẩn trọng trong việc bày tỏ ý kiến vì sợ tạo ra phản ứng gây tranh cãi . Tuy nhiên, cũng có không ít sao TVB như Điền Nhụy Ni, Lý Giai Tâm, Lâm Tú Di, Lâm Vịnh Đào và Lương Gia Kỳ thẳng thắn bình luận về biến động chính trị ở Hồng Kông. Do đó, 5 người đẹp này có khả năng bị TVB đưa vào ''danh sách đen''.

Theo HK01, bộ phim mới của Điền Thụy Ni là Thời đại thiếu nữ của cô ấy dù đang phát sóng nhưng không hề được TVB quảng bá cũng như cập nhật thông tin. Điều này khiến khán giả đặt ra nghi vấn Thị hậu TVB 2013 và tác phẩm của cô đang bị “dìm hàng” bởi phát ngôn liên quan đến vấn đề chính trị trước đó.

Được biết, sao phim Cự luân từng cập nhật trên trang cá nhân quan điểm liên quan đến nhà lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga và bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích. Nhiều người nhận định Điền Nhụy Ni khó được TVB giao dự án mới thời gian tới.

Điền Nhụy Ni (trái) và Lý Giai Tâm lao đao vì phát ngôn liên quan đến chính trị ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong khi đó, Lâm Vịnh Đào và Lương Gia Kỳ cũng được cho là bị TVB “đóng băng” hoạt động sau khi lên tiếng ủng hộ phe biểu tình. Với lý do tương tự hai đồng nghiệp trên, Lâm Tú Di đột ngột thông báo rời khỏi một show âm nhạc của TVB và không tham gia quảng bá phim 12 truyền thuyết.

Riêng Lý Giai Tâm dù đã giải thích rõ các chia sẻ liên quan đến chính trị trên mạng xã hội, nhưng vẫn nhận về “gạch đá” và công việc bị đình trệ. Trước mắt, các bộ phim của cô đã bị TVB hoãn phát sóng.

Không chỉ những tác phẩm của Điền Nhụy Ni, Lý Giai Tâm, Lâm Tú Di… bị “xếp kho”, mà các phim có đề tài cảnh sát như Sát thủ (tựa tiếng Anh: Death By Zero) và Cơ trưởng đặc cảnh (Airport Striker) cũng phải chịu cảnh bị dời lịch, không rõ khi nào đến được với người xem. Do các cuộc biểu tình hiện tại và bầu không khí chính trị nhạy cảm ở Hồng Kông, nên thời điểm này TVB phải chọn chiếu phim có chủ đề nhẹ nhàng và không đụng chạm đến cơ quan nhà nước.

Huỳnh Tâm Dĩnh trong (áo vàng) trong Finding Her Voice ẢNH: POSTER PHIM

Kết quả là tác phẩm gia đình Finding Her Voice có sự góp mặt của Huỳnh Tâm Dĩnh bỗng dưng được chiếu. Thông tin này khiến khán giả ngỡ ngàng bởi cách đây ít tháng, TVB từng tuyên bố sẽ hạn chế tối đa sự xuất hiện của Á hậu Hồng Kông tai tiếng này trên sóng truyền hình vì scandal ngoại tình của cô. Lúc bấy giờ, Finding Her Voice cùng The offliners, Bằng chứng thép 4... xếp hàng chờ quay lại các cảnh của Huỳnh Tâm Dĩnh và không biết khi nào mới lên sóng.

Finding Her Voice được quay từ tháng 6.2018 và là bộ phim mà Huỳnh Tâm Dĩnh thủ vai nữ chính. Cô hợp tác với những tên tuổi như Chung Cảnh Huy, Trương Chấn Lãng, Ngô Đại Dung, Tăng Vỹ Quyền, Âu Thoại Vỹ, Cung Từ Ân, La Quán Lan… Vẫn chưa rõ liệu ê-kíp phim có cắt bỏ các phân đoạn của Huỳnh Tâm Dĩnh hay vẫn giữ lại.