SBS bác bỏ thông tin nhân vật Oh Yoon Hee (Penthouse) là nam giới

Chỉ còn một tập nữa là kết thúc phần 1, bộ phim Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu do nhà đài SBS sản xuất và phát sóng ngày càng kịch tính. Nhân vật "tiểu tam" Oh Yoon Hee (Eugene) sau khi lộ diện thân phận là người thực sự đã giết Min Seol A (Ju So Min) và thậm chí còn ngoại tình với Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon), chồng của đàn chị thân thiết Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah). Ở tập 19 phát sóng ngày 29.12, Shim Su Ryeon đã đưa cho Oh Yoon Hee tờ giấy xét nghiệm ADN. Dù thông tin về Oh Yoon Hee nhưng giới tính được ghi trong đó lại là XY - nam giới. Chi tiết này nhanh chóng được khán giả phát hiện ra và bàn tán xôn xao trên các mạng xã hội