Những cảnh phim mang tính bước ngoặt của ‘Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu’

Cảnh bỏ phiếu quyết định liệu Oh Yoon Hee (Eugene) có thể ở lại Hera Palace

Trong tập 11 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu, Câu lạc bộ Hera Palace đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu kín để quyết định liệu Oh Yoon Hee có thể tiếp tục là cư dân của tòa nhà sang chảnh này hay không.

Ngay trước khi bình chọn diễn ra, Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) đã dày công “bày binh bố trận” để đối thủ Oh Yoon Hee bị đuổi đi. Đáng tiếc, bất chấp âm mưu của Cheon Seo Jin, Oh Yoon Hee lại bất ngờ được ủng hộ, chiếm nhiều số phiếu tán thành hơn và chính thức được ở lại.

Phân đoạn bỏ phiếu đánh dấu sự chuyển biến trong vai trò của nhân vật Oh Yoon Hee ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Hóa ra, ngoài Shim Soo Ryeon ( Lee Ji Ah ) và Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon), thì Lee Gyu Jin ( Bong Tae Gyu ) và Go Sang Ah (Yoon Joo Hee) cũng đã bí mật bỏ phiếu cho Oh Yoon Hee để cô ở lại. Cảnh phim này đánh dấu việc “cán cân” trong tòa nhà Hera Place đã có sự chênh lệch và cho thấy Oh Yoon Hee dần được lòng các hàng xóm khó tính, rục rịch gây sóng gió tại Hera Palace

Cảnh chạm mặt 'đầu tiên' giữa Joo Dan Te và Logan Lee

Tập 12, Joo Dan Tae ( Uhm Ki Joon ) cuối cùng có thể gặp được doanh nhân Logan Lee (Park Eun Suk) sau quãng thời gian dài tích cực săn đón. Tại đây, Joo Dan Tae không giấu được tham vọng muốn được làm ăn với Logan Lee, thu về lợi ích thỏa mãn tham vọng không đáy của mình. Ngoài ra, thân phận thật sự của “thầy giáo thể dục trá hình” Logan Lee một lần nữa khiến khán giả ngỡ ngàng.

Oh Yoon Hee dần trở nên nguy hiểm, không còn là một người phụ nữ suy nghĩ bốc đồng, nóng nảy ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Phân đoạn này còn gây chú ý với sự xuất hiện của Oh Yoon Hee, nạn nhân từng bị Joo Dan Tae gài bẫy và mất hết tiền bạc. Theo kế hoạch của Shim Soo Ryeon, Oh Yoon Hee chơi chiêu “gậy ông đập lưng ông” Joo Dan Tae bằng cách giới thiệu Logan Lee và chuẩn bị cho màn trả thù của mình. Màn trỗi dậy của Oh Yoon Hee cho thấy cô hoàn toàn có đủ khả năng lẫn bản lĩnh để gây khó dễ cho những gia đình quyền thế ở Hera Palace.

Ha Yoon Cheol cầm súng muốn bắn chết vợ và nhân tình

Cảnh bác sĩ Ha Yoon Cheol phát hiện bà xã Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) đang "lăn giường" cùng Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon) trở thành tâm điểm bàn luận trong tập 11 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu . Tận mắt chứng kiến vợ ngoại tình cùng bạn làm ăn kiêm hàng xóm, Ha Yoon Cheol tức phát điên và thậm chí còn có ý định cầm súng bắn chết đôi tình nhân này.

Ha Yoon Cheol từng tưởng tượng sẽ giết chết vợ và Joo Dan Te khi biết hai người này lén lút ngoại tình ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Khoảnh khắc Ha Yoon Cheol tưởng tượng giết cả Cheon Seo Jin và Joo Dan Tae khiến dân mạng “rùng mình”. Dù vậy, cuối cùng, anh đành bất lực không thể làm gì vì còn vướng bận sự nghiệp và con cái. Màn đấu tranh tâm lý của Ha Yoon Cheol nhận được nhiều sự đồng cảm từ người xem.

Cheon Seo Jin khóc nức nở và hại chết bố ruột trong mưa

Trong tập 15 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu, Cheon Seo Jin dính bẫy của Oh Yoon Hee và thản nhiên nói tất cả những chuyện ngoại tình và ly hôn mà không biết bố ruột ngồi sau nghe thấy tất cả. Cô và bố xảy ra tranh cãi kịch liệt. Dù cho Cheon Seo Jin xin lỗi, quỳ gối cầu xin tha thứ, ông bố vẫn quay lưng và lạnh lùng tuyên bố không để lại tài sản cho cô.

Kim So Yeon được tán thưởng với khả năng diễn xuất đỉnh cao trong phân đoạn nhân vật Cheon Seo Jin gián tiếp hại chết bố ruột ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Bị dồn đến bước đường cùng, Cheon Seo Jin khóc nức nở, đổ lỗi cho bố vì đã khiến cô trở nên tồi tệ bởi cách yêu thương sai lầm… Sau một hồi lời qua tiếng lại, bố của Cheon Seo Jin ngất xỉu, còn cô thì tranh thủ lấy đi bản di chúc và để mặc cho người bố nằm thoi thóp dưới cơn mưa tầm tã. Cảnh chuyển biến tâm lý của nhân vật Cheon Seo Jin do Kim So Yeon đảm nhận đã nhận về nhiều lời khen ngợi.

Oh Yoon Hee giết chết Min Seol Ah (Jo Soo Min)

Tập 16 và 17 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu khiến người xem “há hốc mồm” trước tình tiết Oh Yoon Hee mới chính là hung thủ đẩy Min Seol Ah xuống từ trên cao. Hành động trong lúc say xỉn của Oh Yoon Hee đã khiến cô gái tội nghiệp chết ngay tại chỗ, nhưng bà mẹ một con lại không hề nhớ rõ mọi việc cho đến khi bước tới hiện trường phạm tội.

Vì con gái và cũng vì bản thân, Oh Yoon Hee đã ra tay giết Min Seol Ah ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Điều đáng nói là Min Seol Ah là con ruột của Shim Soo Ryeon. Trong khi đó, Oh Yoon Hee đang trợ lực cho Shim Soo Ryeon trả thù những cư dân tầng cao Hera Place. Đứng trước Shim Soo Ryeon, Oh Yoon Hee vẫn giữ kín bí mật hại chết con gái bạn thân và đang âm thầm mưu tính hướng đi mới cho bản thân và con gái Bae Ro Na (Kim Hyun Soo).