Siêu mẫu Kate Moss lấy lại sức sống sau cai nghiện thành công

"Tôi lên giường lúc 11 giờ đêm và xem Netflix trước khi đi ngủ. Tôi vừa xem xong loạt phim Sex Education, nó rất hài hước. Tôi thức dậy khoảng 8 giờ sáng. Nếu không ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm, tôi sẽ hơi uể oải vào chiều hôm sau", Kate Moss chia sẻ.

Bạn thân lâu năm của siêu mẫu - DJ Fat Tony cho biết anh tin tưởng rằng Kate Moss sẽ duy trì lâu dài lối sống tích cực như hiện nay. "Kate đã tỉnh táo hơn trong 2 năm qua. Tôi và cô ấy đều đang có cuộc sống tuyệt vời so với lúc cả hai chìm đắm trong rượu và ma túy", Fat Tony cho biết. Vì lạm dụng chất kích thích hơn 20 năm, Kate Moss đã lộ rõ dấu hiệu lão hóa: vết chân chim, đồi mồi, da mặt nhăn nheo, nếp nhăn sâu nơi khóe mắt và môi khi cười. Dù là em út của nhóm Big Six (6 siêu mẫu hàng đầu thế giới ), Kate Moss lại có ngoại hình già nua nhất so với đàn chị như Naomi Campbell, Cindy Crawford và Claudia Schiffer. Cô bắt đầu nghiện ngập sau khi chia tay Johnny Depp vào cuối thập niên 1990.