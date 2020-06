Song Joong Ki lần đầu lộ diện sau tin đồn tình ái với nữ luật sư

Vừa qua, công chúng xôn xao trước thông tin nam diễn viên đình đám Song Joong Ki có tình mới hậu chia tay Song Hye Kyo. Bạn gái tin đồn của anh được cho là nữ luật sư đang làm việc trong công ty đã chịu trách nhiệm xử lý vụ ly hôn giữa Song Joong Ki và vợ cũ.

Tối 17.6, một cư dân mạng đã đăng tải những bức ảnh chụp chung với diễn viên Hậu duệ mặt trời trên tài khoản Instagram và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Cô gái may mắn này cho biết bản thân đã gặp Song Joong Ki khi ngôi sao 34 tuổi đi đạp xe cùng nam diễn viên Crash landing on you Yang Kyung Won ở đảo nhân tạo Nodeulseom thuộc sông Hàn, Seoul.

Thần thái rạng rỡ của Song Joong Ki trong lần xuất hiện mới nhất khiến fan bớt lo lắng. Ảnh: chụp màn hình Instagram

Trong bối cảnh tất cả mọi sự chú ý đều hướng về anh, Song Joong Ki không hề trốn tránh ống kính và thân thiện chụp hình với fan. Có thể thấy rằng nam diễn viên vẫn vui vẻ, hạnh phúc tận hưởng cuộc sống bằng cách ra ngoài hít thở không khí trong lành, rèn luyện thể thao cùng bạn bè. Tài tử họ Song không ngần ngại có cuộc trò chuyện ngắn với fan nữ, tiết lộ rằng anh rất thích phong cảnh ở Nodeulseom và từng đăng ký tham dự cuộc thi thiết kế đảo nhân tạo này.

Hai nam diễn viên "ghi điểm" trong mắt khán giả nhờ hành động đáng yêu, gần gũi dù là người nổi tiếng. Ảnh: chụp màn hình Instagram

Quay lại tin đồn hẹn hò nữ luật sư, công ty của Song Joong Ki là History D&C nhanh chóng phủ nhận và cho biết đây chỉ là thông tin sai lệch, đồng thời tuyên bố sẽ có những hành động pháp lý đối với những người tung tin đồn thất thiệt.

Về phía nữ luật sư, công ty luật Lee & Ko - đại diện cho cô cũng ra thông báo: "Thông tin cho rằng luật sư của chúng tôi hẹn hò cùng Song Joong Ki đang lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội là không đúng. Việc lan truyền thông tin cá nhân của luật sư chúng tôi trên các trang web, cổng thông tin, mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Xin hãy ngừng lan truyền ngay lập tức và xóa những thông tin đó".

Đây là tin đồn tình cảm đầu tiên của Song Joong Ki sau khi chính thức ly hôn Song Hye Kyo. Vì thế, danh tính bạn gái mới của anh là điều khiến công chúng vô cùng tò mò.