Tài tử ‘Doctor Who’ bị 20 phụ nữ tố quấy rối tình dục

Trang báo cho biết họ đã nói chuyện với 20 phụ nữ, tất cả đều biết đến Noel Clarke trên cương vị chuyên môn. Các cáo buộc chống lại nam diễn viên kiêm nhà sản xuất danh tiếng này gồm: quấy rối, sờ soạng cơ thể người khác, có những phát ngôn không phù hợp về tình dục trên phim trường, tự ý quay, chụp, chia sẻ hình ảnh, video khiêu dâm…

Cụ thể, Noel Clarke đã quay lại buổi thử vai khỏa thân của Jahannah James mà không có sự đồng ý của cô và đưa cho một cộng sự xem. Những người khác cùng đề cập chuyện bị sao phim Kidulthood cố tình khêu gợi, gạ tình nhiều phụ nữ làm việc chung; đe dọa, gây áp lực buộc các diễn viên nữ phải khỏa thân khi thực hiện những cảnh nóng và tức giận nếu bị từ chối... Những hành vi này được xác định trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2019.

Noel Clarke kịch liệt phủ nhận các cáo buộc trong khi phía BAFTA cho biết họ đã nhận được những lời khuyên ẩn danh liên quan đến những cáo buộc kể trên nhưng không có đủ bằng chứng để điều tra về sự việc. Học viện nói với CNN: “Không có cáo buộc trực tiếp nào gửi cho chúng tôi. Chúng tôi lấy làm tiếc khi những phụ nữ cảm thấy không thể cung cấp những lời khai trực tiếp mà hiện đã có trên The Guardian. Nếu chúng tôi biết rõ chuyện này, chúng tôi sẽ không bao giờ trao giải cho Noel Clarke”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Trước những lời tố cáo nhắm đến mình được The Guardian đăng tải, ngôi sao loạt phim Doctor Who chối bỏ các cáo buộc và cho biết mình chỉ từng đưa ra những nhận xét không phù hợp. “Trong 20 năm sự nghiệp, tôi đã đặt tính toàn diện, đa dạng lên hàng đầu và chưa bao giờ có lời phàn nàn nào chống lại mình. Nếu ai đó từng làm việc với tôi từng cảm thấy khó chịu hoặc không được tôn trọng thì tôi thành thật xin lỗi”, nghệ sĩ người Anh bộc bạch. Tài tử 7X nhấn mạnh bản thân không mắc bất kỳ hành vi sai trái nào như những gì bị tố cáo. Noel Clarke tiết lộ hôm 30.4 rằng anh đang tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp để tự giáo dục bản thân và thay đổi mình theo hướng tốt đẹp hơn.

Trước bê bối kể trên, phía BAFTA tuyên bố sau khi cân nhắc bài báo của The Guardian cũng như những tố cáo ẩn danh mà tổ chức này nhận được, họ quyết định tạm đình chỉ các giải thưởng cũng như tư cách thành viên của Noel Clarke với BAFTA cho đến khi sự việc được điều tra rõ.

Sinh năm 1975, Noel Clarke được biết đến một trong những diễn viên, nhà làm phim tài năng hàng đầu nước Anh. Bộ ba phim Kidulthood (2006), Adulthood (2008) và Brotherhood (2016) của anh được đánh giá cao và thu về 8,6 triệu bảng Anh. Diễn viên U.50 được biết đến nhiều nhất với vai Mickey Smith trong loạt phim Doctor Who (từ 2005 đến 2010). Nghệ sĩ 46 tuổi cũng ghi dấu ấn với các tác phẩm: I Am Soldier, I Kill Giants, Star Trek Into Darkness… Noel Clarke nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 2 giải BAFTA.