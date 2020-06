Tài tử gạo cội của ‘Gia đình là số 1’ bị quản lý cũ tố ngược đãi

Anh Kim, quản lý cũ của huyền thoại diễn xuất Lee Soon Jae , mới đây đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh đã ứng tuyển vào vị trí quản lý của nam diễn viên kỳ cựu thông qua một trang tìm kiếm việc làm. Khi được nhận, người này đã rất hào hứng vì được làm việc với một diễn viên hàng đầu. Tuy nhiên, Kim nhanh chóng vỡ mộng bởi anh giống như một kẻ hầu hơn là một người quản lý. Theo lời người trong cuộc, ngoài những công việc thường ngày của một quản lý, anh còn phải làm những việc lặt vặt khác cho gia đình tài tử Bản giao hưởng định mệnh.

Vợ của Lee Soon Jae sẽ bắt Kim phân loại rác, đổ rác, khuân vác đồ nặng, mang quần áo của gia đình họ đến tiệm giặt ủi cùng hàng tá công việc từ nhẹ nhàng đến nặng nhọc khác. Bà Lee liên tục ra lệnh cho quản lý của chồng và sẵn sàng chửi rủa Kim là đồ ngu ngốc, đần độn nếu anh ta không hoàn thành các công việc mà bà yêu cầu. “Những điều tôi nói đều là luật”, quản lý cũ nhắc lại lời của vợ nam diễn viên kỳ cựu răn đe anh.

Người quản lý họ Kim tố vợ chồng "ông nội quốc dân" xứ Hàn đã đối xử tệ bạc với mình. Những thông tin này khiến hình tượng của nam diễn viên Lee Soon Jae ảnh hưởng không ít ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Trong 2 tháng làm việc cho Lee Soon Jae, Kim có vỏn vẹn 5 ngày nghỉ ngơi. Anh phải làm việc trung bình 55 giờ/tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật. Dẫu vậy, vị quản lý này không được trả thêm tiền làm ngoài giờ, cuối tuần hay các ngày lễ. Kim chỉ được trả 1,8 triệu won/tháng (khoảng 35 triệu đồng), mức lương khá bèo bọt so với khối lượng công việc anh đảm nhiệm cũng như mặt bằng chung. Đáng nói, người này không được ký hợp đồng lao động. “Đã có những lúc khó khăn đến nỗi tôi phải dừng xe và khóc. Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì”, Kim tâm sự.

Khoảng 2 tháng gắn bó với công việc, Kim bị sa thải vì than phiền rằng anh không được đóng bảo hiểm y tế. Người quản lý muốn xử lý chuyện này với công ty nhưng gặp bất lợi vì chưa bao giờ ký hợp đồng với họ. Vì vậy, Kim lấy hết can đảm để trình bày với Lee Soon Jae nhưng nam diễn viên đã từ chối đề nghị của quản lý. Nghệ sĩ gạo cội cho rằng người quản lý cũng như gia đình của họ không được phép phàn nàn về chuyện làm việc vặt trong nhà cũng như vấn đề bảo hiểm y tế.

Nam nghệ sĩ huyền thoại dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào đầu tháng tới để giải thích rõ về sự việc ồn ào lần này ẢNH: SPORTSCHOSUN Đáp lại những lời tố cáo của quản lý cũ, công ty của nam diễn viên Gia đình là số 1 tuyên bố rằng họ không có lỗi gì ngoài việc không ký hợp đồng lao động với Kim. Phía này cũng giải thích rằng thật khó để cung cấp bảo hiểm cho vị quản lý này vì công ty nhỏ, chỉ có khoảng 5 nhân viên điều hành và lịch trình của Kim không ổn định.

Còn ông Lee Soon Jae cho biết những tuyên bố của quản lý cũ là một câu chuyện phiến diện, phóng đại. Nam diễn viên giải thích rằng một số điều được kể là đúng, trong khi một số thông tin đã được nói quá một cách điên cuồng. “Trong 2 tháng cậu ấy làm việc, vợ tôi đã có những yêu cầu cá nhân khoảng 3 lần. Sau khi phát hiện điều đó, tôi đã nói bà ấy dừng lại. Tôi cũng đã xin lỗi Kim về chuyện này”.

Ngôi sao huyền thoại này cũng bày tỏ: “Cậu ta nói tôi đối xử với cậu ta như một người hầu nhưng thật sự không đúng. Tôi đã ngoài 80 và có hơn 60 năm làm việc trong nghề. Điều đó có nghĩa là tôi đối xử tệ bạc với những người quản lý của mình suốt chừng ấy năm ư?”. Nói về chuyện bảo hiểm y tế, nam diễn viên giải thích: “Trước đây, Kim đã nói chuyện với tôi về bảo hiểm y tế nhưng tất cả việc tuyển dụng và đãi ngộ với các quản lý đều do công ty xử lý. Tôi đã nói với công ty hãy lắng nghe những gì Kim nói”. Khép lại tuyên bố, “ông nội quốc dân” khẳng định: “Nếu tôi làm bất cứ điều gì sai, tôi không ngại xin lỗi. Tôi sẽ tiết lộ tất cả những hiểu lầm cường điệu này tại một cuộc họp báo vào ngày 2.7 tới”.

Lee Soon Jae quen thuộc với khán giả Việt nhờ Gia đình là số 1 cùng hàng loạt bộ phim nổi tiếng khác ẢNH: MBC