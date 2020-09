Tài tử Jude Law đón con thứ 6 với bà xã kém 14 tuổi

Hơn một năm kể từ khi về chung nhà, nam diễn viên Jude Law và vợ trẻ vừa đón một nhóc tì. Thông tin này được tài tử phim Captain Marvel xác nhận với Jimmy Fallon trong chương trình The Tonight Show mới đây. “Điều này thực sự tuyệt vời, thật may mắn khi đang ở thời điểm mà chúng tôi, với tư cách là một gia đình, có thể cùng xây dựng tổ ấm và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau mỗi ngày”. Ngoài bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ khi có thêm con ở tuổi 47, Jude Law không tiết lộ gì về tên cũng như giới tính của em bé vừa chào đời.

Thành viên mới của gia đình tài tử phim Nơi tình yêu bắt đầu là người con đầu tiên của anh với bà xã hiện tại. Trước khi cưới Phillipa Coan, ngôi sao nổi tiếng từng kết hôn với nữ diễn viên kiêm nhà thiết kế Sadie Frost và có chung ba người con: Rafferty (23 tuổi), Iris (19 tuổi) và Rudy (17 tuổi) nhưng đã ly hôn năm 2003. Diễn viên U.50 cũng có hai con gái nhỏ với tình cũ Samantha Burke và Catherine Harding.

Jude Law và Phillipa Coan, một nhà tâm lý học hành vi 33 tuổi, hẹn hò từ năm 2015 rồi kết hôn hồi 2019 tại một buổi lễ trang trọng ở London (Anh). Trả lời truyền thông về cuộc sống bên bà xã kém tuổi, nam diễn viên phim Cold Mountain không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Tôi rất may mắn khi được gắn bó với một người mà tôi yêu điên cuồng”. Dẫu đã là cha của 5 đứa trẻ, tài tử U.50 không ngần ngại có thêm con: “Ý tưởng có thêm con thật tuyệt vời. Tôi may mắn được ở bên người mà đem đến cho mình thật nhiều niềm vui trong đời… Chúng tôi có một cuộc sống gia đình vô cùng ổn định và lành mạnh”. Một người bạn của cặp đôi cho biết họ rất hạnh phúc khi có đón thêm một nhóc tì mới.

Jude Law là nam diễn viên nổi tiếng người Anh được biết đến với nhiều bộ phim như: A.I. Artificial Intelligence, Closer, The Holiday, Hugo, Spy, Sherlock Holmes: A Game of Shadows, Cold Mountain, The Aviator, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Captain Marvel… Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, tài tử 47 tuổi nhận về hai đề cử Oscar , một giải BAFTA, một giải César cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất được nhiều người kính nể, Jude Law còn được biết đến là tài tử sát gái, trăng hoa và có đời sống tình ái phức tạp trong quá khứ.