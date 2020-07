Tài tử phải cưa chân vì nhiễm Covid-19 qua đời ở tuổi 41

Nick Cordero sinh ngày 17.9.1978 tại Canada, anh là một ngôi diễn viên nổi tiếng trên sân khấu Broadway. Nghệ sĩ vừa qua đời được biết đến với các vở diễn: Bullets Over Broadway the Musical, Rock of Ages, Waitress… đồng thời góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật , anh đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng và từng nhận được đề cử của giải Tony danh giá. Nick Cordero và Amanda Kloots kết hôn năm 2017, họ có chung một nhóc tì kháu khỉnh.