Tài tử phim ‘Mean Girls’ bật khóc khi được bạn trai quỳ gối cầu hôn

Jonathan Bennett, nam diễn viên nổi tiếng với vai Aaron Samuels trong bộ phim đình đám Mean Girls (2004) vừa nhận lời cầu hôn đầy ngọt ngào và lãng mạn từ người yêu đồng giới. Được biết thời gian qua tài tử 39 tuổi bận rộn quay phim ở Canada trong 6 tuần, Jaymes Vaughan đã cùng một người bạn sáng tác ca khúc riêng dành tặng người yêu và âm thầm lên kế hoạch để ngỏ lời cầu hôn.

Bài hát ngọt ngào mà Jaymes Vaughan muốn dành tặng Jonathan Bennett vang lên trong khoảnh khắc đầy cảm xúc và khiến nam diễn viên như muốn tan chảy. “Đó là giọng của Jaymes, anh ấy đang hát bài hát hay nhất mà tôi từng nghe, một bài hát dành riêng cho chuyện tình của chúng tôi. Tôi luôn mê mẩn giọng hát của anh ấy và việc được nghe những ca từ tuyệt vời từ anh ấy đối với tôi thật đặc biệt. Thật khó để diễn tả cảm giác khi có một bài hát viết quá rõ về bạn và giúp trấn an mọi nỗi lo âu trong lòng bạn”, sao phim Memorial Day kể lại với People.

Jonathan Bennett nhớ lại: “Khi tôi nhìn thấy Jaymes quỳ gối, tôi đã rất phấn khích và bắt đầu hét lên một cách điên cuồng vì tôi không biết phải thể hiện bản thân như thế nào cho đúng… Tôi lập tức hét lên “có” khi anh ấy ngỏ lời”. Nam diễn viên cũng thừa nhận đã bắt đầu nghĩ về một đám cưới và nóng lòng được kết hôn.

Jonathan Bennett sinh năm 1981, anh là diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Mỹ. Ngôi sao 39 tuổi từng tham gia các bộ phim như: Mean Girls, Cheaper by the Dozen 2, Van Wilder: Freshman Year, Memorial Day… Anh là người đồng tính và nổi tiếng với chuyện tình bên ngôi sao truyền hình Jaymes Vaughan trước khi họ chính thức đính hôn.