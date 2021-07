Tâm trạng của Kanye West sau khi bị Irina Shayk từ chối hẹn hò

Trên Us Weekly hôm 15.7 (giờ địa phương), nguồn tin thân cận tiết lộ Kanye West đang rất ổn sau khi mối tình mới chớm với Irina Shayk trở nên nguội lạnh. Nam rapper 44 tuổi đã tụ tập bạn bè thân thiết tại International Smoke ở San Francisco trước đó một ngày để cùng xem trận chung kết NBA. Chồng cũ của Kim “siêu vòng ba” tỏ ra “thoải mái và dễ chịu” khi trò chuyện với bạn bè đồng thời có một khoảng thời gian thoải mái nhờ tận hưởng trận đấu.

Trước đó, Kanye West và Irina Shayk trở thành tâm điểm trên các trang tin vì mối quan hệ tình cảm của họ không tiến triển thêm, nguyên nhân là từ phía Irina Shayk. Us Weekly dẫn lời nguồn tin: “Kanye và Irina không còn tương tác nhiều nữa. Nữ siêu mẫu muốn giữ mối quan hệ bạn bè và liên lạc một cách cởi mở, cô ấy đang lùi bước trong mối quan hệ này”. Người trong cuộc lưu ý: “Irina thích Kanye với tư cách một người bạn và chưa sẵn sàng với việc xuất hiện công khai cùng nhau trước công chúng ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới trong những tháng tới”.

Trong khi đó, phía PageSix tiết lộ nữ người mẫu 8X không muốn bị truyền thông hiểu lầm rằng họ đang hẹn hò và trở thành tâm điểm trên mặt báo khi xuất hiện cùng nam rapper 44 tuổi. Nguồn tin từ trang này cũng nhấn mạnh: “Irina hiện tại không muốn gắn bó với bất kỳ ai. Cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi độc thân”.

Tháng trước, cả hai gây bàn tán xôn xao khi bị bắt gặp đi chơi cùng nhau ở Pháp. Cặp sao đình đám được cho là đã qua lại được một thời gian và trải qua quãng thời gian tìm hiểu nghiêm túc. “Irina và Kanye đã dành thời gian bên nhau và tìm hiểu đối phương. Anh ấy luôn nghĩ về nữ người mẫu xinh đẹp và cả hai đều mong chờ xem mối quan hệ này sẽ đi đến đâu”, một nguồn tin chia sẻ với Us Weekly. Sau một thời gian, chân dài xứ bạch dương dường như không còn mặn mà với chuyện hẹn hò đại gia làng nhạc Mỹ và chọn cách “rút lui”.

Nói về người chồng từng gắn bó 7 năm, Kim “siêu vòng ba” bộc bạch trong chương trình Keeping Up with the Kardashians cách đây ít lâu: “Anh ấy là một người cha tuyệt vời và đã làm những công việc thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng anh ấy xứng đáng gặp được một người sẽ luôn ủng hộ những bước đi của anh ấy, đồng hành cùng anh ấy trên mọi nẻo đường và chuyển đến Wyoming, những điều mà tôi không thể làm nữa”. Bà trùm của Skims cũng vui vẻ chúc phúc cho cả hai. Một nguồn tin thân cận tiết lộ hồi tháng trước: “Kim thấy hạnh phúc cho anh ấy và muốn anh ấy bước tiếp. Cô ấy nghĩ Irina rất phù hợp với nam ca sĩ”.