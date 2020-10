Tạo hình cổ trang của Lee Dong Wook trong 'Bạn trai tôi là hồ ly' bị chê

4 năm sau thành công của Goblin (tựa Việt: Yêu tinh), nam diễn viên nổi tiếng Lee Dong Wook trở lại với khán giả truyền hình thông qua bộ phim Tale of The Nine Tailed (tựa Việt: Bạn trai tôi là hồ ly). Chỉ trong 2 tập đầu, dự án truyền hình mới của Lee Dong Wook đã nhận về nhiều phản hồi tích cực nhờ cốt truyện hấp dẫn, các tình tiết nhanh và dàn diễn viên trai xinh gái đẹp. Thế nhưng mới đây tạo hình cổ trang của nam diễn viên lại bị chê sến và xấu. Cụ thể, tập 2 gợi mở cho khán giả nhiều hơn về quá khứ của hồ ly Lee Yeon với nhiều cảnh quay kỳ ảo.

Cách đây ngàn năm, Lee Yeon từng là thần núi Baekdudaegan và có tình yêu đẹp với một cô gái loài người. Đáng chú ý, người Lee Yeon thương trong quá khứ có dung mạo giống hệt nữ chính Nam Ji Ah. Vì là những khung cảnh hồi tưởng nên ekip phim đã cho Lee Dong Wook mặc đồ cổ trang để hợp với mốc thời gian. Thế nhưng rất nhiều khán giả sau khi xem xong tập 2 đã lên tiếng chê bai tạo hình của tài tử sinh năm 1981 quá xấu.

Mái tóc và bộ hanbok của anh bị chê sến sẩm ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Được miêu tả là một vị thần quyền năng, Lee Yeon lại có kiểu tóc dài màu đỏ suôn mượt với phần đuôi tóc trắng. Không những thế, tổ trang phục còn cho anh mặc hanbok tông xuyệt tông với mái tóc cùng gương mặt được đánh son phơn phớt hồng khiến cư dân mạng than phiền họ không thể nhận ra nam thần Lee Dong Wook mà thay vào đó là một bà cô già. Phân đoạn Lee Yeon đứng bên cạnh chú hổ còn bị chê thậm tệ vì sử dụng CGI nghèo nàn. May mắn thay nhờ nhan sắc đẹp trai của Lee Dong Wook nên tập 2 của bộ phim vẫn gỡ lại được phần nào.

Kỹ xảo tạo ra con hổ cũng không được lòng khán giả ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trên mạng xã hội Trung Quốc, Hàn Quốc và thậm chí Việt Nam, khán giả Bạn trai tôi là hồ ly đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tạo hình cổ trang của nam diễn viên. "Vấn đề là ở kiểu tóc. Anh ấy trông vẫn đẹp trai dù có già đi. Mái tóc đó càng khiến Lee Dong Wook già hơn", "Có lẽ anh ấy cãi nhau với stylist (người phụ trách trang phục) trước khi ghi hình chăng", "Khung cảnh đó đã phá hỏng hoàn toàn ấn tượng của tôi về tập 1", "Hết hứng xem khi thấy Lee Dong Wook như bà dì và con cọp siêu giả", "Đẹp gái hơn cả nữ chính", "Sao cảm giác cứ như đang nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi vậy?"... là những bình luận của cư dân mạng. Thậm chí một fanpage của phim ở Việt Nam cũng lấy tạo hình này ra làm ảnh chế vô cùng hài hước.

Một fanpage của phim ở Việt Nam chế ảnh hài hước từ tạo hình cổ trang của nam diễn viên. ẢNH: TALE OF THE NINE TAILED - BẠN TRAI TÔI LÀ HỒ LY VIETNAM FANPAGE

Bên cạnh những điểm trừ kể trên, sự tương tác giữa Lee Dong Wook và Jo Bo Ah khá ngọt ngào và tạo được hiệu ứng tốt. Bên cạnh đó diễn xuất của Kim Bum trong vai Lee Rang cũng nhận được phản ứng tích cực. Tale of the Nine Tailed hiện đang được chiếu vào tối thứ 4 - 5 hằng tuần trên tvN.