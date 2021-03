Taylor Swift 'gây bão' vì hành động chúc mừng tình cũ Harry Styles nhận giải Grammy

Sau khi đường ai nấy đi, Taylor Swift đã viết những ca khúc bao gồm I Knew You Were Trouble, Style và Out of The Woods lấy cảm hứng từ cựu thành viên nhóm One Direction. Trong cuộc phỏng vấn với kênh SiriusXM vào tháng 3.2020, Harry Styles cho biết anh không thất vọng khi trở thành chủ đề sáng tác của Taylor Swift: “Khi nghĩ về việc bản thân trở thành cảm hứng sáng tác của người khác, tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Ngay cả khi bài nhạc không phải là những lời ngọt ngào thì bạn vẫn sẽ dành thời gian để lắng nghe chúng. Tôi lấy Taylor Swift làm một ví dụ, cô ấy là một nhạc sĩ tuyệt vời đấy chứ!”.