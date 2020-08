Taylor Swift ủng hộ hơn 700 triệu đồng giúp nữ sinh nghèo vào đại học

Sau khi đọc được lời kêu gọi của nữ sinh nói trên, Taylor Swift đã xem xét và quyết định ủng hộ 23.000 bảng Anh (hơn 700 triệu đồng) để giúp cô gái da màu có tiền trang trải học phí. Giọng ca Look what you made me do không quên để lại lời nhắn: “Vitoria, tôi đã đọc được câu chuyện của bạn trên mạng, chúng thực sự truyền cảm hứng cho mọi người bởi động lực cũng như sự cố gắng của bạn để biến ước mơ thành hiện thực. Tôi muốn tặng bạn phần còn lại của số tiền mục tiêu của mình. Chúc bạn may mắn với mọi thứ mình làm. Thân, Taylor”. Đáp lại, nữ sinh 18 tuổi bày tỏ niềm hạnh phúc: “Tâm trí tôi đã bị thổi bay khi đọc được những lời đó. Tôi đã tự hỏi làm thế nào để có thể đạt được con số mục tiêu và bây giờ, điều kỳ diệu đó đã xảy ra rồi” và gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ từ mọi người.