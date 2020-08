Thí sinh Hoa hậu Việt Nam diện áo tắm nóng bỏng

Hà My là một trong những ứng viên nặng ký cho chiếc vương miện. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Hà My còn sở hữu thành tích học tập “khủng" với điểm đi đỗ Đại học Ngoại thương là 29. Trong loạt ảnh diện áo tắm, Hà My khoe vóc dáng cân đối, thon gọn. Nhiều người kỳ vọng người đẹp sẽ tiếp nối thành tích của Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh… để giành ngôi vị cao nhất

Ảnh: FBNV