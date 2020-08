Thí sinh người Việt chuẩn bị gì cho 'cuộc chiến' trở thành đàn em BTS?

Theo JayneStars hôm 19.8, hơn một năm kể từ khi vụ ngoại tình chấn động với Hứa Chí An bị phanh phui, Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn có cuộc sống xa hoa dù thất nghiệp. Gần đây, mỹ nhân này còn vướng tin đồn có bạn trai mới.

Theo Sohu hôm 19.8, một phóng viên giải trí nổi tiếng tại Hồng Kông vừa gây chú ý khi tiết lộ lý do khiến Châu Tinh Trì và Chu Ân chia tay năm xưa. Thông tin nhanh chóng khiến dân mạng Hoa ngữ bàn tán xôn xao.

Khi nghe về gia cảnh khó khăn của Thục Đoan - thí sinh đến từ An Giang có niềm đam mê to lớn với cải lương - vọng cổ, bà xã Trấn Thành đã động viên, an ủi cô bé, đồng thời chia sẻ về quá khứ của mình.