Thí sinh sở hữu IELTS 8.0 của Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020

Phan Lê Hoàng An sinh năm 2000, quê ở Tiền Giang là một trong 32 cô gái xuất sắc nhất tại Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 (Miss Tourism Vietnam). Người đẹp sở hữu gương mặt cá tính, chiều cao 1,7m và gây ấn tượng bởi học thức "khủng". Hoàng An học lớp chuyên Anh của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM), từng giành giải ba học sinh giỏi cấp thành phố và hiện là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Người đẹp sử dụng thành thạo tiếng Anh, cô đạt điểm IELTS 8.0 trong kỳ thi đầu tháng 8.2020. Ngoài ra, người đẹp còn có thể giao tiếp thành thạo tiếng Tây Ban Nha. Theo Hoàng An, một thí sinh giỏi ngoại ngữ là lợi thế nhưng không phải tất cả. Cô đánh giá cao lòng nhân ái, tri thức, sự tự tin, bản lĩnh nên thổ lộ bản thân hâm mộ Hoa hậu H'Hen Niê và Mai Phương Thúy cũng vì điều này.