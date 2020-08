Thí sinh Hoa hậu Việt Nam sở hữu IELTS 8.0, hơn cả Lương Thùy Linh

Hoàng An cho biết thời điểm đầu gia đình chưa hoàn toàn ủng hộ quyết định này vì nghĩ rằng cô không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tuy nhiên sau thời gian thấy cô rèn luyện và trau dồi nghiêm túc, chính gia đình trở thành chỗ dựa vững chắc để cô tự tin “chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc này. Hoàng An chia sẻ: “Em nghĩ cuộc thi năm nay sẽ được theo dõi và đánh giá sát sao vì lượng thí sinh cân bằng được nhiều tiêu chí là không ít. Em đang rất mong chờ đến ngày thi để có thể gặp được các tài năng trên khắp mọi miền đất nước”. Người đẹp sinh năm 2000 tiết lộ cô thần tượng H'Hen Niê và Mai Phương Thúy . Với người đẹp Ê Đê, chân dài cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, sự cố gắng không ngừng và đặc biệt là câu nói: “I can do it, you can do it". Bản thân Hoàng An cũng tự nhủ: “I will do it" mỗi ngày. Trong khi đó, nữ thí sinh xem Mai Phương Thúy là một hoa hậu tài sắc vẹn toàn, sở hữu tri thức, sự tự chủ và bản lĩnh của người phụ nữ. Cô tiết lộ: “Em cảm nhận chị đã truyền đến cho em một tinh thần quyết tâm trong cuộc sống, một vẻ đẹp rất nữ quyền và kiêu hãnh”.