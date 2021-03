‘Thiên thần bóng tối’ Jessica Alba tiết lộ lý do từ bỏ diễn xuất

Jessica Alba trở thành gương mặt trang bìa của Romper số tháng 3.2021. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tạp chí, mỹ nhân 40 tuổi thừa nhận cô từ lâu không còn hứng thú với nghiệp diễn mà quan tâm đến vấn đề sức khỏe cũng như cuộc sống riêng của mình hơn. Theo lời người đẹp phim Thiên thần bóng tối, cô đã có ý định rút lui khỏi làng giải trí sau khi sinh con gái đầu lòng Honor. Nữ diễn viên cho biết sự xuất hiện của cô bé đã thay đổi cách cô nhìn nhận về sức khỏe và sự nghiệp của bản thân.

“Mẹ tôi bị ung thư từ khi còn rất trẻ, nhiều phụ nữ trong gia đình tôi đã mắc các loại ung thư khác nhau dù không ai trong số họ là mắc bệnh do di truyền”, Jessica Alba chia sẻ đồng thời tiết lộ cha cũng vừa mắc ung thư còn bản thân cô lớn lên cùng một căn bệnh mãn tính. Bà mẹ ba con bộc bạch: “Tôi đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật trước khi 11 tuổi. Tôi bị dị ứng mãn tính và phải nhập viện nhiều lần từ khi có nhỏ. Tôi từng trải qua thời điểm muốn sống, muốn phát triển bản thân và dành thật nhiều thời gian bên sinh linh nhỏ bé mà tôi đã đưa đến thế giới này”. Ngôi sao 8X tâm sự cô luôn đề cao sức khỏe, muốn con cái được phát triển khỏe mạnh và quan niệm mỗi người chỉ có thể sống vui vẻ, hạnh phúc khi có một cơ thể khỏe mạnh.

Việc gia đình có quá nhiều người mắc ung thư và bản thân từng lớn lên trong bệnh tật khiến nữ diễn viên 40 tuổi luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của sức khỏe ẢNH: SHUTTERSTOCK

“Tất cả những điều đó đã thúc đẩy tôi đi đến quyết định ấy. Động lực của tôi không còn là diễn xuất, tôi không còn tự hỏi chính mình xem bản thân còn cơ hội được diễn xuất hay không. Thành thật mà nói, tôi đã ở trên đỉnh cao của sự nghiệp rồi”, Jessica Alba thẳng thắn. Sau khi trở thành mẹ, mỹ nhân nức tiếng Hollywood nhận ra bản thân không thể nào toàn tâm toàn ý trở lại sự nghiệp diễn xuất: “Tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa, đóng phim bỗng dưng trở thành một thứ gì đó thật lớn lao”. Cuối cùng, cô chọn rời xa màn ảnh, dành thời gian chăm sóc gia đình, vun đắp tổ ấm nhỏ.

Năm 2012, người đẹp thành lập công ty Honest chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng, sản phẩm dành cho trẻ em... được quảng cáo là an toàn, thân thiện với môi trường. Đầu năm 2013, Jessica Alba phát hành cuốn sách The Honest Life, dựa trên những kinh nghiệm của cô để tạo ra một cuộc sống tự nhiên, không độc hại cho gia đình và nhanh chóng có tên trong danh sách best seller của The New York Times. Dù tất bật với việc chăm sóc gia đình và điều hành kinh doanh, vài năm trở lại đây Jessica Alba vẫn xuất hiện trong một số dự án với vai trò không đáng kể. Gần đây nhất, cô đóng vai chính trong bộ phim LA's Finest cùng Gabrielle Union

Xa rời sự nghiệp diễn xuất, mỹ nhân 8X giờ đây có một tổ ấm hạnh phúc và sở hữu doanh nghiệp tỉ đô ẢNH: INSTAGRAM NV

Jessica Alba sinh năm 1981, cô là nữ diễn viên đình đám Hollywood nhờ xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Dark Angel (Thiên thần bóng tối), Honey, Sin City, Fantastic Four, Into the Blue, Idle Hands, Good Luck Chuck… Ngôi sao 40 tuổi cũng từng là cô đào nức tiếng tại Hollywood nhờ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm. Những năm đầu thập niên 2000, bà mẹ 3 con được hàng loạt tạp chí danh tiếng như Maxim, FHM, Playboy… xếp vào danh sách những mỹ nhân nóng bỏng nhất hành tinh. Năm 2008, Jessica Alba kết hôn với ông xã Cash Warren và trở thành mẹ của ba nhóc tì đáng yêu. Kể từ khi lấy chồng, “thiên thần bóng tối” không còn dành thời gian cống hiến cho phim ảnh mà thay vào đó tập trung kinh doanh, chăm sóc gia đình.