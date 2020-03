Jessica Alba quyên góp giúp các gia đình có con nhỏ vượt qua dịch Covid-19

Là bà mẹ của ba đứa trẻ và thấu hiểu những khó khăn trong việc chăm sóc con cái, nhất là trong mùa dịch, Jessica Alba đã quyết định giúp đỡ nhiều gia đình Mỹ bằng hành động thiết thực. Cụ thể, hôm 20.3, “thiên thần bóng tối” thông báo trên trang cá nhân: “Trong khi vui đùa bên cạnh các con, tôi thấy thật biết ơn và xúc động khi cả nhà mình đã thích nghi với tình hình hiện tại. Thế nhưng, tôi không thể không nghĩ đến những gia đình đang có trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ khác, những người không nhận được những đồ dùng cần thiết giữa mùa dịch bệnh. Vì vậy, hôm nay, công ty của tôi (The Honest Company) cam kết sẽ tặng 3 triệu tã lót, 20.000 sản phẩm chăm sóc trẻ em và khoảng 30.000 khăn lau để phần nào đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của mọi người”.

Không chỉ tuyên bố khoản quyên góp từ công ty do mình thành lập, bà mẹ ba con còn kêu gọi các nhà tài trợ khác cùng chung tay với cô giúp đỡ các gia đình bỉm sữa giữa đại dịch Covid-19

Hành động tích cực của sao phim Sin City nhận được sự tán dương của nhiều nghệ sĩ cũng như công chúng trong nước. Trên trang cá nhân, nhiều bình luận bày tỏ sự cảm kích, ngưỡng mộ trước tấm lòng của minh tinh sinh năm 1981 trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Mỹ đang hoành hành. Nhiều bà mẹ, ngôi sao nổi tiếng đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Jessica Alba và rủ rê bạn bè, người thân làm điều tương tự.

Cùng với việc quyên góp kể trên, trang web của Baby2Baby, tổ chức phi lợi nhuận do Jessica Alba làm thành viên hội đồng quản trị, cũng kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ các gia đình có con nhỏ. Tại đây, những ai có điều kiện hơn có thể đóng góp nhiều đồ dùng như: tã lót, khăn lau, sữa, chăn, đồ vệ sinh, dụng cụ học tập cùng nhiều vật phẩm khác để giúp các trẻ em đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Jessica Alba sinh năm 1981, cô là nữ diễn viên đình đám Hollywood nhờ xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Dark Angel (Thiên thần bóng tối), Honey, Sin City, Fantastic Four, Into the Blue, Idle Hands, Good Luck Chuck… Ngôi sao 39 tuổi cũng từng là cô đào nức tiếng tại kinh đô điện ảnh nhờ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm pha trộn giữa ba dòng máu: Pháp - Đan Mạch và Mexico. Những năm đầu thập niên 2000, bà mẹ 3 con được tạp chí Maxim, FMH vinh danh là Mỹ nhân gợi cảm nhất hành tinh đồng thời có mặt trong nhiều bảng xếp hạng nhan sắc uy tín suốt nhiều năm qua.