‘Thiên thần nội y’ Taylor Hill đính hôn với bạn trai doanh nhân

Sinh năm 1996, Taylor Hill là một trong những siêu mẫu trẻ được yêu thích nhất trên sàn diễn thời trang quốc tế. Mỹ nhân 25 tuổi sở hữu gương mặt khả ái với đôi mắt màu xanh lá cây hút hồn. Chiều cao 1,77m cùng vóc dáng mảnh mai, gợi cảm giúp chân dài 9X có cơ hội gia nhập làng mẫu từ năm 16 tuổi và gặt hái được nhiều thành tích đáng nể.

Ở tuổi 18, Taylor Hill trở thành một trong những thiên thần trẻ tuổi nhất của Victoria’s Secret , đồng thời được độc giả của Couturesque bình chọn là Người mẫu triển vọng nhất năm 2015. Cô nằm trong Top 10 người mẫu được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội 2016 do Harper's Bazaar công bố. Taylor Hill có cơ hội làm việc với hàng loạt nhà mốt danh tiếng: Versace, Valentino, Chanel, Armani, Dolce & Gabbana , Fendi, Ralph Lauren, Jimmy Choo… Người đẹp cũng xuất hiện trong một số bộ phim: The Broken Hearts Gallery, Dating and New York , Good on Paper…