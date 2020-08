Thiều Bảo Trâm lên tiếng khi bị chê kém sắc

Bên cạnh một số ý kiến khen ngợi sự nhanh trí của Thiều Bảo Trâm, nhan sắc của cô cũng là đề tài được bàn tán xôn xao. Không ít người cho rằng cách chọn trang phục của nữ ca sĩ khiến cô trở nên "dừ" hơn so với trong những bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội . Tuy nhiên vẫn có ý kiến bênh vực Thiều Bảo Trâm: “Đọc thấy ai cũng chê Trâm già béo, mình xem thấy bình thường mà, do góc quay thôi”. Đáp lại những ý kiến trái chiều, Thiều Bảo Trâm đăng tải loạt ảnh mới lên Instagram cá nhân khoe vòng eo con kiến cùng góc mặt nghiêng sắc sảo. "Các bác cứ bảo tôi sao clip mặt tròn clip mặt bé xong hình mặt bé... do cái góc máy ấy... Xem vlog clip khác có bị đâu... Buồn cái máy quay nó không hợp vía ghê...", cô viết.