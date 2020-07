'Tiểu tam' Han So Hee soán ngôi 'nữ hoàng quảng cáo' của Song Hye Kyo

Theo tạp chí ON, Han So Hee đã vượt mặt các đàn chị khác như Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun để trở thành "nữ hoàng quảng cáo" nửa đầu năm 2020. Từ tháng 1 - 6, Han So Hee ký kết trên dưới 10 hợp đồng quảng cáo với sản phẩm đa dạng, bao gồm may mặc, thực phẩm chăm sóc sức khỏe , trang sức, đồ uống..., thu về khoảng 6,4 triệu USD. Để có được chỗ đứng vững chắc ngày hôm nay trong showbiz Hàn Quốc, không thể kể đến thành công của bộ phim Thế giới hôn nhân đã đưa Han So Hee một bước lên mây.

Nhan sắc rực rỡ của Han So Hee ở tuổi 25 Ảnh: Soompi

Dù là "tiểu tam" trong phim, ngoài đời Han So Hee rất được khán giả yêu thích bởi gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng. Cư dân mạng thậm chí còn ưu ái đặt cho mỹ nhân 25 tuổi biệt danh "Biểu tượng nóng nhất trong ngành quảng cáo hè 2020". Han So Hee được cho là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp bởi sở hữu ngoại hình hút mắt cùng chiều cao 1,65m. Sự xuất hiện của cô "thổi" một làn gió mới vào ngành công nghiệp quảng cáo xứ sở kim chi vốn đã nhàm chán bởi những gương mặt quen thuộc. Trước Thế giới hôn nhân, Han So Hee được biết đến qua MV Tell me what to do của SHINee và các phim Abyss viên đá bí ẩn, 100 ngày của hoàng tử, Hoa tiền. Ngoài ra, cô còn được ví là bản sao của Song Hye Kyo nhờ gương mặt khá giống. Hiện tại nữ diễn viên vẫn chưa nhận kịch bản mới dù nhận được lời mời từ Netflix cho bộ phim Tay trong mà tập trung đóng quảng cáo.