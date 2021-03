Tổ ấm trăm tỉ của Bi Rain và Kim Tae Hee lần đầu được hé lộ

Cũng trong chương trình, tài tử 8X tiết lộ sở thích lùng sục khắp thành phố để tìm những địa điểm phục vụ đồ ăn ngon nhất. Anh tiết lộ: “Trước đây, tôi đã tìm kiếm những nơi bán đồ ăn ngon nhất để thưởng thức, thậm chí tôi đã ăn hẳn 5 bữa/ngày”. Ông bố hai con cho biết anh không thường xuyên dẫn vợ đi cùng vì cả hai không đồng điệu trong chuyện ăn uống. “Tôi và vợ có cách ăn uống khác nhau, vợ tôi là kiểu người hài lòng với việc ăn bất cứ thứ gì, thậm chí vui khi chỉ ăn một bát súp. Tôi thì khác, tôi có xu hướng ăn rất nhiều và muốn thưởng thức nhiều món khác nhau”. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cặp đôi vẫn đi ăn cùng nhau tại những nơi đặt chỗ trước.

Hiện tại, Bi Rain tập trung hoạt động âm nhạc và đang quảng bá cho album Pieces by Rain đồng thời hợp tác với nữ ca sĩ Chungha trong ca khúc mới mang tên Why don't we. Năm ngoái, anh gây chú ý khi kết hợp cùng Lee Hyori và Yoo Jae Suk tạo nên nhóm SSAK3 , khuynh đảo làng nhạc một thời gian ngắn rồi giải tán vui vẻ. Trong khi đó, Kim Tae Hee ít xuất hiện hơn, cô thỉnh thoảng tham gia chụp ảnh, đóng quảng cáo. Bộ phim gần đây nhất mà bà mẹ hai con tham gia là Hi Bye, Mama lên sóng đầu năm 2020.